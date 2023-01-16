Экс-командующий ВС США признал, что его прогноз по выходу Украины на рубежи 24 февраля провалился

В ряде своих интервью бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес утверждал, что у Украины есть отличные шансы как минимум выйти на рубежи 24 февраля уже к концу 2022 года. Но теперь уже очевидно можно сказать, что этого не произошло и не произойдет в ближайшее время по двум причинам. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Ходжес высказал в интервью "Радио Свобода".

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

Американский генерал отметил, первая причина, почему ВСУ не удалось существенно продвинуться, деоккупировав свои территории – это отсутствие у украинской армии дальнобойных ракет ATACMS.

Бен Ходжес подчеркнул, когда он делал оптимистические прогнозы по приближающихся успехах украинской армии, то он полагал, что США точно передадут Украине ATACMS, возможно, без лишнего афиширования этого, но так не произошло.

Вторая причина, почему ВСУ не вышли на рубежи 24 февраля 2022 года – это количество жертв среди захватчиков, на которое пошло российское руководство. Кремль показал, что он готов просто забрасывать позиции ВСУ пушечным мясом, не боясь, что потери возрастут в разы.

"Также я не предвидел количества сил, которыми Россия готова пожертвовать в Бахмуте и вокруг него", – отметил Ходжес.

По его совам, если Украина не получит то оружие, которое просит, то победить Россию будет невозможно, война затянется на очень долгий срок.

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