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Экс-командующий войсками США на Европе рассказал, как ВСУ через несколько месяцев вернут Мариуполь

Возвращение Мариуполя и "сильная усталость" Крымского моста могут создать для россиян ловушку в Херсоне и Крыму, считает генерал Ходжес

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Потенциально значимая победа Украины на юге страны станет возможной спустя несколько месяцев благодаря ситуации с Крымским мостом. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил бывший командующий Сухопутных войск США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью телеканалу "Эспрессо".

Экс-командующий войсками США на Европе рассказал, как ВСУ через несколько месяцев вернут Мариуполь

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Взрыв на Крымском мосту и его серьезное повреждение стало очень важным в этой войне. И здесь уже не столько важно, кто стоит за этим взрывом и как его выполнили.

По мнению Бена Ходжеса, сегодня люди, которые возглавляют Генштаб ВСУ находятся на своем месте, и они проделывают хорошую работу. При этом в открытое информационное пространство по понятным причинам не попадает все то, что они делают и, тем более, то, что они планируют.

Генерал-лейтенант заявил, что, исходя из того, что происходит на фронте, можно увидеть, насколько уязвима российская оборона. 

Бен Ходжес считает, что с Крымским мостом, а точнее с его уничтожением связно масштабное контрнаступление украинских войск и возвращение своих территорий, но речь не только о Крыме. После того, как украинцы уже более серьезно разрушат Крымский мост, они смогут вернуть Мариуполь. В таком случае, лишившись, сухопутного коридора к югу Украины, российские войска в Херсоне и Крыму просто окажутся в ловушке. Поэтому потенциально большую победу Украина сможет добыть на южном направлении, если решит вопрос с Крымским мостом.

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Источник: https://ru.espreso.tv/vozvrashchenie-mariupolya-i-silnaya-ustalost-krymskogo-mosta-mogut-sozdat-dlya-rossiyan-lovushku-v-khersone-i-krymu-general-khodzhes
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