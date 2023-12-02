Экс-глава ЦРУ назвал ключевую причину, почему ВСУ провалили летнее наступление

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Кравцев Сергей
Украинская армия не смогла достичь прорыва, на который "все надеялись" во время летнего контрнаступления, из-за недостаточного количества военной помощи от западных союзников, в первую очередь американских. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет "Голос Америки".
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
По его словам, для прорыва той обороны, которая была на юге, Силам обороны нужно было получить преимущество в воздухе и еще "многое". Однако, говорит экс-директор ЦРУ, Запад "не дал этого украинцам".
Дэвид Петреус также заявил, что страны-союзники ответственны за решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение на территорию Украины.
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