Экс-глава ЦРУ назвал ключевую причину, почему ВСУ провалили летнее наступление

Украинская армия не смогла достичь прорыва, на который "все надеялись" во время летнего контрнаступления, из-за недостаточного количества военной помощи от западных союзников, в первую очередь американских. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет "Голос Америки".

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус

"Были задержки с военной помощью украинцам, наши танки только недавно достались им. Была задержка в принятии решений по Abrams, задержки с одобрением Leopard, мы задержали решение о кассетных боеприпасах, которые могли быть очень полезны, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и, наконец, самолеты западного образца", – высказался Петреус.

По его словам, для прорыва той обороны, которая была на юге, Силам обороны нужно было получить преимущество в воздухе и еще "многое". Однако, говорит экс-директор ЦРУ, Запад "не дал этого украинцам".

Дэвид Петреус также заявил, что страны-союзники ответственны за решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Думаю, что одна из причин, почему Путин решил, что ему удастся избежать ответственности за вторжение в Украину, состоит в том, что после оккупации Крыма мы не приняли достаточных мер", – резюмировал он.

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