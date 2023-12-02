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Экс-глава ЦРУ назвал ключевую причину, почему ВСУ провалили летнее наступление

Петреус говорит, что для прорыва обороны, которая была на юге, ВСУ нужно было получить преимущество в воздухе и еще "многое"

сегодня, 11:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинская армия не смогла достичь прорыва, на который "все надеялись" во время летнего контрнаступления, из-за недостаточного количества военной помощи от западных союзников, в первую очередь американских. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, пишет "Голос Америки".

Экс-глава ЦРУ назвал ключевую причину, почему ВСУ провалили летнее наступление

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус

"Были задержки с военной помощью украинцам, наши танки только недавно достались им. Была задержка в принятии решений по Abrams, задержки с одобрением Leopard, мы задержали решение о кассетных боеприпасах, которые могли быть очень полезны, системы ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня, и, наконец, самолеты западного образца", – высказался Петреус.


По его словам, для прорыва той обороны, которая была на юге, Силам обороны нужно было получить преимущество в воздухе и еще "многое". Однако, говорит экс-директор ЦРУ, Запад "не дал этого украинцам".

Дэвид Петреус также заявил, что страны-союзники ответственны за решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение на территорию Украины.

"Думаю, что одна из причин, почему Путин решил, что ему удастся избежать ответственности за вторжение в Украину, состоит в том, что после оккупации Крыма мы не приняли достаточных мер", – резюмировал он.

Читайте также на портале "Комментарии" - Зеленский рассказал, почему план летнего контрнаступления так и не удалось реализовать.

Также издание "Комментарии" сообщало - экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, почему Украине надо переходить в оборону.




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Источник: https://www.holosameryky.com/a/petreus-knyzhka-pro-viynu-v-ukraini/7380660.html
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