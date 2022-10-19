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Экс-глава ЦРУ дал прогноз на зимнюю фазу войны: почему россиянам будет намного сложнее

По словам американского генерала, в рядах российских оккупантов очень много проблем

сегодня, 16:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Наступление зимы и ухудшение погодных условий не остановит продвижение украинских войск, которые будут освобождать всё новые и новые территории. В то же время российским войскам будет сложнее удерживать оборону. Как передает издание "Комментарии", об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил генерал Вооруженных Сил США и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Экс-глава ЦРУ дал прогноз на зимнюю фазу войны: почему россиянам будет намного сложнее

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Военный высказал мнение, что украинские войска не остановятся с наступлением зимы. Логистика россиян очень слабая, потому что разрушенные мосты также, как и железнодорожные пути. К тому же в российской армии увеличивается количество проблем. Военным России не хватает не только вооружения, но даже зимней одежды.

Кроме того, считает Дэвид Петреус, моральный дух среди российских военных на очень низком уровне. Большинство из них не понимает, за что они воюют, почему прибыли в Украину. В российской армии очень много представителей нацменьшинств, которые без должного военного обучения были брошенные на передовую.

Что касается скорости продвижения ВСУ, то экс-директор ЦРУ отметил, что это будет зависеть, в частности, от того, каким образом будет распланирована и выполнена эта кампания, какая стратегия будет выбрана военным руковдством Украины.

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Источник: https://ksf.openukraine.org/ua/news/2482-ukrajina-prodovzhity-zvilynyati-vlasni-teritoriji-vzimkugeneral-ssha-devid-petreus
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