Экс-генсек НАТО объяснил, почему Запад должен держать Украину на первом месте в повестке дня

Бывший генсек НАТО и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон призвал увеличить помощь Украине и нарастить производство оружия и боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", такое заявлени е он сделал в интервью Sky news.

Джордж Робертсон. Фото: из открытых источников

Джордж Робертсон подчеркнул, что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак должен взять на себя ощутимые многолетние обязательства в отношении Украины, перед лицом агрессии России.

"Мы должны держать Украину на первом месте в повестке дня, потому что они борются за нас там. Я хочу многолетних обязательств, единственное, к чему прислушивается Кремль, это сколько лет мы будем с украинцами", — пояснил Робертсон.

По его словам, российское вторжение полностью нарушило международный порядок. Экс-генсек НАТО убежден, что, если Путину удастся поглотить страну с 44 миллионами человек прямо в самом сердце Европы, то он не остановится.

"Поэтому они воюют за нас, и поэтому я считаю, что нам нужно наращивать производство оружия и боеприпасов в этой стране (Британии), чтобы убедиться, что они получат оборудование, которое им нужно сейчас", — подытожил Робертсон.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое Соглашение в сфере безопасности между нашими странами. Великобритания стала первой из "Большой семерки", кто сделал это после соответствующих договоренностей саммита НАТО в Вильнюсе в июле-2023. И хоть данное Соглашение, которое, предположительно, будет работать до вступления Украины в НАТО, не содержит обязательства Великобритании воевать на стороне нашей страны, там есть немало пунктов, которые помогут укрепить нашу обороноспособность. Как оцениваете данный документ, почему появился именно сейчас? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



