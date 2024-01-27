Экс-генсек НАТО объяснил, почему Запад должен держать Украину на первом месте в повестке дня

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Кравцев Сергей
Бывший генсек НАТО и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон призвал увеличить помощь Украине и нарастить производство оружия и боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", такое заявлени е он сделал в интервью Sky news.
Джордж Робертсон. Фото: из открытых источников
Джордж Робертсон подчеркнул, что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак должен взять на себя ощутимые многолетние обязательства в отношении Украины, перед лицом агрессии России.
По его словам, российское вторжение полностью нарушило международный порядок. Экс-генсек НАТО убежден, что, если Путину удастся поглотить страну с 44 миллионами человек прямо в самом сердце Европы, то он не остановится.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое Соглашение в сфере безопасности между нашими странами. Великобритания стала первой из "Большой семерки", кто сделал это после соответствующих договоренностей саммита НАТО в Вильнюсе в июле-2023. И хоть данное Соглашение, которое, предположительно, будет работать до вступления Украины в НАТО, не содержит обязательства Великобритании воевать на стороне нашей страны, там есть немало пунктов, которые помогут укрепить нашу обороноспособность. Как оцениваете данный документ, почему появился именно сейчас? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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