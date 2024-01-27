logo

BTC/USD

41765.22

ETH/USD

2264.14

LTC/USD

66.85

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Экс-генсек НАТО объяснил, почему Запад должен держать Украину на первом месте в повестке дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-генсек НАТО объяснил, почему Запад должен держать Украину на первом месте в повестке дня

Экс-генсек НАТО Джордж Робертсон призвал страны Запада понять, что Путин не остановится на Украине

сегодня, 12:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Бывший генсек НАТО и экс-министр обороны Великобритании Джордж Робертсон призвал увеличить помощь Украине и нарастить производство оружия и боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", такое заявлени е он сделал в интервью Sky news.

Экс-генсек НАТО объяснил, почему Запад должен держать Украину на первом месте в повестке дня

Джордж Робертсон. Фото: из открытых источников

Джордж Робертсон подчеркнул, что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак должен взять на себя ощутимые многолетние обязательства в отношении Украины, перед лицом агрессии России.

"Мы должны держать Украину на первом месте в повестке дня, потому что они борются за нас там. Я хочу многолетних обязательств, единственное, к чему прислушивается Кремль, это сколько лет мы будем с украинцами", — пояснил Робертсон.

По его словам, российское вторжение полностью нарушило международный порядок. Экс-генсек НАТО убежден, что, если Путину удастся поглотить страну с 44 миллионами человек прямо в самом сердце Европы, то он не остановится.

"Поэтому они воюют за нас, и поэтому я считаю, что нам нужно наращивать производство оружия и боеприпасов в этой стране (Британии), чтобы убедиться, что они получат оборудование, которое им нужно сейчас", — подытожил Робертсон.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое Соглашение в сфере безопасности между нашими странами. Великобритания стала первой из "Большой семерки", кто сделал это после соответствующих договоренностей саммита НАТО в Вильнюсе в июле-2023. И хоть данное Соглашение, которое, предположительно, будет работать до вступления Украины в НАТО, не содержит обязательства Великобритании воевать на стороне нашей страны, там есть немало пунктов, которые помогут укрепить нашу обороноспособность. Как оцениваете данный документ, почему появился именно сейчас? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-military-plane-crashes-in-russia-scores-on-board-reports-say-12541713?postid=7131007#liveblog-body
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости