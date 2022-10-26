Экс-депутат Госдумы рассказал, почему в России уже знают, что Украина отвоюет Херсон

Россия утратит контроль над Херсоном в ближайшее время, и это создаст болезненную ситуацию внутри российского общества. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "Радио НВ" заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Херсон. Фото: Reuters

"Это уже очевидно. И, судя по разговорам Суровикина, они также это понимают. Так что это произойдет", – заявил Пономарев.

Российский политик считает, что назначение Суровикина ответственным за войну в Украине неслучайно пришлось в то время, когда вот-вот начнутся бои за последний областной центр в Украине. Российское руководство прекрасно понимает, что украинская армия способна отвоевать Херсон и выбить оттуда все российские силы. Поэтому для того, чтобы основная критика не была сосредоточена на министре обороны Сергее Шойгу и был назначен новый командующий "спецоперацией" в Украине Суровикин. На него то и рассчитана основная порция критики за потерю Херсона.

По словам Пономарева, поскольку российским военным ничего не удается сделать на поле боя, в Кремле будут и дальше пытаться давить на украинское общество ракетными ударами по энергетически объектам. В Москве почему-то считают, что могут создать панику в украинскому обществе и заставить украинцев надавить на власть во главе с Зеленским, чтобы тот согласился на переговоры с Путины и на условия, которые озвучит российский президент.

Экс-депутат отметил, в Кремле еще могут на что-то надеяться, но российская элита уже осознает, что Украина отвоюет Херсон.

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