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Египет отреагировал на информацию о тайных поставках 40 тыс. ракет в Россию

В секретных документах, слитых в сеть, сообщалось, что Египет готовится отправить оружие в Россию. В африканской стране отрицают такую информацию.

сегодня, 19:20
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Автор:

Slava Kot

Египетский чиновник отрицает информацию о возможных поставках 40 тыс. ракет для России, которую ранее обнародовало издание The Washington Post используя слившиеся в сеть документы разведки США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Египет отреагировал на информацию о тайных поставках 40 тыс. ракет в Россию

Президент России и президент Египта. Фото: Alexei Druzhinin/AP

По данным The Washington Post секретный попавший в сеть документ содержит разговоры между президентом Абдель Фаттах Ас-Сиси и военными. В этих записях американской разведки говорилось, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси дал приказ официальным лицам не разглашать о производстве и поставках оружия в Россию, во избежание проблем с Западом. Такое решение в руководстве Египта якобы прозвучало в феврале. Согласно слитным документам Египет должен передать России 40 тыс. ракет и другую технику.


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Неназванный египетский чиновник назвал обнародованную информацию абсурдом и подчеркнул, что Египет придерживается "сбалансированной политики" между всеми сторонами. Такое заявление вышло в издании Al Qahera News, тесно связанном с правительством страны. После этого информация появилась на других государственных платформах.

Интересно, что Египет является одним из самых больших в мире получателей военной помощи США. Соединенные Штаты ежегодно предоставляют африканской стране 1,3 миллиарда долларов военного финансирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США готовят наказание для Венгрии: нацелились на лиц из правительства Орбана.

Также "Комментарии" писали о британском эксперте, который озвучил о тревожных изменениях, что должны произойти в ближайшие дни. По его словам, украинская армия в ближайшие дни может покинуть Бахмут из-за проблем с дорогой, которую могут захватить российские силы.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-11-23/index.html
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