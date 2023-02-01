logo

BTC/USD

23119.36

ETH/USD

1584.83

LTC/USD

95.94

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Эффектное видео. Украинцы уничтожили командный пункт россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Эффектное видео. Украинцы уничтожили командный пункт россиян

Украинские военные из 28 ОМБР эффектно уничтожили командный пункт российской армии вместе с оккупантами.

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Эффектное видео. Украинцы уничтожили командный пункт россиян

Уничтожение русского командного пункта. Скриншот с видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров и их военную технику. 28 механизированная ригада выложила видео в сеть, где показали, как они эффектно уничтожили командный пункт российских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Украина продолжает войну с русскими войсками. По данным Генштаба Украины по состоянию на 1 февраля армия Украины смогла ликвидировать 128,4 тыс. российских военных, включая 920 единиц личного состава за предыдущие сутки. Кроме того, украинские военные уничтожили сотни единиц военной техники противника, включая танки, артиллерийские системы и самолеты.

В сеть попало видео, как артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода совместно с аэроразведчиками батальона "Свобода" 4-й бригады Национальной гвардии Украины уничтожили командный пункт российских военных. Также на видео виден мощный взрыв и бегство россиян на мотоцикле.

"Захватчики были настолько испуганы, что скрылись на краденом мотоцикле, покинув своих раненых", — сообщают артиллеристы 28-й ОМБР.

Просмотреть видео с уничтожением российского командного пункта можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел положительно высказался об украинской армии, назвав ее опытнейшей в Европе.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши Анджее Дуде, который заверил, что россияне придут в Украину на коленях подписывать мир.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/28brigade/videos/564603675585673
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!