Эффектное видео. Украинцы уничтожили командный пункт россиян

Уничтожение русского командного пункта. Скриншот с видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров и их военную технику. 28 механизированная ригада выложила видео в сеть, где показали, как они эффектно уничтожили командный пункт российских военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Украина продолжает войну с русскими войсками. По данным Генштаба Украины по состоянию на 1 февраля армия Украины смогла ликвидировать 128,4 тыс. российских военных, включая 920 единиц личного состава за предыдущие сутки. Кроме того, украинские военные уничтожили сотни единиц военной техники противника, включая танки, артиллерийские системы и самолеты.

В сеть попало видео, как артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода совместно с аэроразведчиками батальона "Свобода" 4-й бригады Национальной гвардии Украины уничтожили командный пункт российских военных. Также на видео виден мощный взрыв и бегство россиян на мотоцикле.

"Захватчики были настолько испуганы, что скрылись на краденом мотоцикле, покинув своих раненых", — сообщают артиллеристы 28-й ОМБР.

Просмотреть видео с уничтожением российского командного пункта можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел положительно высказался об украинской армии, назвав ее опытнейшей в Европе.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши Анджее Дуде, который заверил, что россияне придут в Украину на коленях подписывать мир.