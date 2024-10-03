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Эффективность обороны должна вырасти в разы: какие решения Сырский принял после поездки на фронт

Александр Сырский заинтриговал решениями для эффективности обороны, но детали раскрывать не стал

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. Он заявил, что были приняты решения по усилению эффективности обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале Александра Сырского.

Эффективность обороны должна вырасти в разы: какие решения Сырский принял после поездки на фронт

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком ВСУ заявил, что украинские защитники продолжают мужественно сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери.

Александр Сырский наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые демонстрируют выдержку и профессионализм, уничтожая оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта.

"Во время работы в бригаде принял ряд решений, направленных на усиление устойчивости и эффективности нашей обороны", — подчеркнул Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выводит еще несколько опытных бригад по критическим направлениям в Донецкой области, об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая.

"Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик", в другой ад продолжаются прямо сейчас. Вместо того, чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением устойчивой полосы обороны. Что это, если не содействие врагу?" – отметила нардеп. 

Также издание "Комментарии" сообщало – за период пребывания Александра Сырского на должности Главнокомандующего ВСУ ситуация с мобилизацией и подготовкой новобранцев осталась на неудовлетворительном уровне, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

"После назначения Александра Сырского на должность Главкома – кто-то, кто был поближе к "телу", пел ему асану, а кто-то, кто был ближе к окопам, молился. Я же отметил: "Давайте дождемся мая". Сейчас подтвердились не очень радужные ожидания. Мобилизация и подготовка личного состава продолжает происходить на неудовлетворительном уровне", — подчеркнул Николай Мельник. 




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