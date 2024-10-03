Эффективность обороны должна вырасти в разы: какие решения Сырский принял после поездки на фронт

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Кравцев Сергей
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта. Он заявил, что были приняты решения по усилению эффективности обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале Александра Сырского.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком ВСУ заявил, что украинские защитники продолжают мужественно сдерживать российского агрессора, нанося врагу большие потери.
Александр Сырский наградил воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые демонстрируют выдержку и профессионализм, уничтожая оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта.
Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выводит еще несколько опытных бригад по критическим направлениям в Донецкой области, об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая.
Также издание "Комментарии" сообщало – за период пребывания Александра Сырского на должности Главнокомандующего ВСУ ситуация с мобилизацией и подготовкой новобранцев осталась на неудовлетворительном уровне, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
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