За период пребывания Александра Сырского на должности Главнокомандующего ВСУ ситуация с мобилизацией и подготовкой новобранцев осталась на неудовлетворительном уровне, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Сырский - Главнокомандующий ВСУ. Фото из открытых источников

"После назначения Александра Сырского на должность Главкома – кто-то, кто был поближе к "телу", пел ему асану, а кто-то, кто был ближе к окопам, молился. Я же отметил: "Давайте дождемся мая". Сейчас подтвердились не очень радужные ожидания. Мобилизация и подготовка личного состава продолжает происходить на неудовлетворительном уровне", — подчеркнул Николай Мельник.

По его словам, идея создания новых бригад и наполнение их только новомобилизованными и офицерами без опыта оказалась провальной, а практика прикрепления прилагаемых подразделений к линейным бригадам решает проблемы на отдельных участках фронта лишь на довольно незначительный отрезок времени.

"Что касается организации работы ОСУВ, то она продолжает вызывать жалобы из-за частичной не заинтересованности родителей-командиров в судьбе поступающих в их распоряжение бригад. Они решают вопросы "здесь" и "сейчас", им не интересно, как долго потом бригада будет восстанавливаться и вообще боеспособна ли она", — рассказал он.

Офицер отметил, что проблемы не возникли при Сырском и не все от него зависит.

"Но можно констатировать, что все проблемы, которые у нас были до февраля 2024 года, сейчас обострились. Если в конце 2023 года мы еще говорили о демобилизации и нормальной ротации подразделений, то сегодня об этом все молчат, особенно те, кто критиковал Залужного. Валерий Федорович хотя бы отдавал себе отчет, что для всех этих прихотей нужно мобилизовать 500 000 солдат и снижать мобилизационный возраст. Те, кто мечтали о дембеле после хотя бы трех лет войны, сейчас просто пытаются выжить", — добавил он.