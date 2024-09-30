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Сырский на пике наступления на Донецкую область увольняет опытных командиров

Нардеп Безуглая сообщила, что Сырский увольняет опытных командиров, в частности, уволен Иван Винник, бригада которого обороняет Угледар

сегодня, 09:55
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Ткачик Олеся

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выводит еще несколько опытных бригад по критическим направлениям в Донецкой области, об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая.

Сырский на пике наступления на Донецкую область увольняет опытных командиров

Александр Сырский

"Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик", в другой ад продолжаются прямо сейчас. Вместо того, чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением устойчивой полосы обороны. Что это, если не содействие врагу?" – отметила нардеп.

При этом она сообщила, что с должности командира 72-й бригады на пике наступления россиян в Угледаре уволили Ивана Винника. Вместо него назначили Александра Охрименко, который имел опыт управления 14-й бригадой, но год назад Валерий Залужный после скандалов с коррупцией одесского военкома Борисова, которого тогдашний главнокомандующий защищал до последнего, назначил этого комбрига на должность руководителя Одесского ТЦК и СП.

Как говорит Безуглая, это было сделано показательно, вроде держите. При этом она утверждает, что якобы никто в Одессе не почувствовал улучшения работы ТЦК и СП, возможно потому, что "один из лучших военных командиров", как его тогда представил Залужный, не удержался долго в должности и был переведен на должность начальника отдела управления физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры Командование подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"И теперь человек, каким бы он ни был комбригом в 2022 году, но находившийся в тылу больше года и не видевший, как изменилась война, должен взять на себя командование бригадой при экстремальных условиях наступления врага и овладеть новым коллективом. Не припомню ни одного прецедента, когда это улучшило ситуацию", — заявила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о критической ситуации в Угледаре. Там враг пытается взять Силы обороны в двойное кольцо и грезит созданием "котла".




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana
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