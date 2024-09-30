Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выводит еще несколько опытных бригад по критическим направлениям в Донецкой области, об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая.

Александр Сырский

"Торецкие ротации" из изученных бригадами полос ответственности, где известен "каждый кустик", в другой ад продолжаются прямо сейчас. Вместо того, чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые, внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением устойчивой полосы обороны. Что это, если не содействие врагу?" – отметила нардеп.

При этом она сообщила, что с должности командира 72-й бригады на пике наступления россиян в Угледаре уволили Ивана Винника. Вместо него назначили Александра Охрименко, который имел опыт управления 14-й бригадой, но год назад Валерий Залужный после скандалов с коррупцией одесского военкома Борисова, которого тогдашний главнокомандующий защищал до последнего, назначил этого комбрига на должность руководителя Одесского ТЦК и СП.

Как говорит Безуглая, это было сделано показательно, вроде держите. При этом она утверждает, что якобы никто в Одессе не почувствовал улучшения работы ТЦК и СП, возможно потому, что "один из лучших военных командиров", как его тогда представил Залужный, не удержался долго в должности и был переведен на должность начальника отдела управления физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры Командование подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"И теперь человек, каким бы он ни был комбригом в 2022 году, но находившийся в тылу больше года и не видевший, как изменилась война, должен взять на себя командование бригадой при экстремальных условиях наступления врага и овладеть новым коллективом. Не припомню ни одного прецедента, когда это улучшило ситуацию", — заявила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о критической ситуации в Угледаре. Там враг пытается взять Силы обороны в двойное кольцо и грезит созданием "котла".



