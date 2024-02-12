DZIDZIO ответил, как относится к мобилизации артистов: "Нельзя бросать дельфинов в песок"

Украинский певец Михаил Хома, известный как DZIDZIO, рассказал, как относится к мобилизации артистов в Украине. По словам певца, украинская армия должна быть профессиональной и не может позволить "совать людей куда-нибудь".



Михаил Хома о мобилизации артистов. Фото из открытых источников

Во время разговора с журналисткой и блоггершей Анной Олицкой Михаил Хома объяснил свое отношение к мобилизации в Украине, в том числе и артистов.

"Все должно быть профессионально. Мы не глупое государство, которое может себе позволить совать людей куда-нибудь... Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп в море. Это могут позволить себе только люди, не имеющие ума, которым все равно на население, это не про выиграть войну. Выиграть войну можно только умом, деньгами и силой воли", — пояснил DZIDZIO.

По словам певца, он совместно с Александром Пономаревым собрали более 3 млн долларов на нужды военных благодаря своим выступлениям за рубежом и внутри страны. Вместе с тем певец подверг критике тех артистов, которые выезжают за границу в обход закона ради отдыха в дорогих отелях.

Также Хома объяснил, что будет делать, если получит повестку в армию.

"Мы должны все быть на месте, если государство зовет воевать, значит нужно идти воевать", — заявил Хома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что учившийся во Львове российский актер сделал заявление о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Соломия Бобровская сообщила, что в случае принятия нового законопроекта о мобилизации в Украине, военные получат "безлимитную" службу и проблемы с демобилизацией.