DZIDZIO ответил, как относится к мобилизации артистов: "Нельзя бросать дельфинов в песок"

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Slava Kot
Украинский певец Михаил Хома, известный как DZIDZIO, рассказал, как относится к мобилизации артистов в Украине. По словам певца, украинская армия должна быть профессиональной и не может позволить "совать людей куда-нибудь".
Михаил Хома о мобилизации артистов. Фото из открытых источников
Во время разговора с журналисткой и блоггершей Анной Олицкой Михаил Хома объяснил свое отношение к мобилизации в Украине, в том числе и артистов.
По словам певца, он совместно с Александром Пономаревым собрали более 3 млн долларов на нужды военных благодаря своим выступлениям за рубежом и внутри страны. Вместе с тем певец подверг критике тех артистов, которые выезжают за границу в обход закона ради отдыха в дорогих отелях.
Также Хома объяснил, что будет делать, если получит повестку в армию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что учившийся во Львове российский актер сделал заявление о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что народная депутат Соломия Бобровская сообщила, что в случае принятия нового законопроекта о мобилизации в Украине, военные получат "безлимитную" службу и проблемы с демобилизацией.
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