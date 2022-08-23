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Джонсон рассказал о планах Путина на Украину

Премьер Великобритании считает, что Путин не намерен останавливаться и хочет оккупировать всю Украину

23 августа 2022, 16:30 comments1142
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин не собирается останавливать и планирует захват новых территорий в Украине. Конечная цель российского президента – захват всей страны, как это он сделал с Крымом в 2014 году. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время саммита Крымской платформы.

Джонсон рассказал о планах Путина на Украину

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон отметил, что исходя из тех действий, которые проводит Кремль Путин хочет оккупировать всю Украину, хочет в Украине тот же сценарий, который её ему удалось реализовать с Крымом. Поэтому Москва готовит аннексии. 

Премьер Британии прогнозирует, что впереди будет еще не один фейковый "референдум". Все это должно подталкивать Запад единению. Сегодня важно как никогда бы едиными, потому что в XXI веке цивилизованные страны не могут позволить, чтобы силой оружия можно было смешать границы.

Стоит отметить, что спикеры Кремля не скрывают подготовку "референдумов" на осень, которыми путинский режим хочет узаконить аннексии новых украинских территорий по тому принципу, что и в Крыму.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время своего обращения президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе специального форума ветеранов и анонсировал там изменения в государственной политике в отношении ветеранского сообщества. О форуме сообщил и глава Офиса президента – Андрей Ермак. Как оцениваете прошедшее мероприятие? Какую роль будут играть ветераны в пост-военной Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zzVTb8dBrFE&feature=emb_logo
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