Джонсон рассказал о планах Путина на Украину

Президент России Владимир Путин не собирается останавливать и планирует захват новых территорий в Украине. Конечная цель российского президента – захват всей страны, как это он сделал с Крымом в 2014 году. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время саммита Крымской платформы.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Борис Джонсон отметил, что исходя из тех действий, которые проводит Кремль Путин хочет оккупировать всю Украину, хочет в Украине тот же сценарий, который её ему удалось реализовать с Крымом. Поэтому Москва готовит аннексии.

Премьер Британии прогнозирует, что впереди будет еще не один фейковый "референдум". Все это должно подталкивать Запад единению. Сегодня важно как никогда бы едиными, потому что в XXI веке цивилизованные страны не могут позволить, чтобы силой оружия можно было смешать границы.

Стоит отметить, что спикеры Кремля не скрывают подготовку "референдумов" на осень, которыми путинский режим хочет узаконить аннексии новых украинских территорий по тому принципу, что и в Крыму.

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