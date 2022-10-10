Джо Байден пообещал Украине передать современные системы ПВО после ракетных ударов России

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что готов передать качественные и передовые системы против воздушной обороны для защиты украинских территорий. Об этом сообщает издание I ndependent со ссылкой на Белый Дом.



Джо Байден пообещал Украине передать современные системы ПВО. Фото из открытых источников

Американский президент осудил удары по российским ракетам по украинским городам, также Джо Байден выразил свое соболезнование семьям погибших и пострадавшим от бездумных атак РФ.

Лидер США подчеркнул, что готов и дальше поддерживать Украину в войне против Российской Федерации, поэтому Америка предоставит современные системы ПВО. Такие противоракетные системы обороны должны обеспечить лучшую защиту украинских городов и снизить количество жертв от российских атак. Такие слова президента США были озвучены во время вечернего телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

10 октября Российская Федерация запустила по территории Украины 84 ракеты, из которых силами украинских войск было сбито 43. Кроме того, РФ пыталась нанести многочисленные удары по иранским дронам. Большинство долетевших снарядов нанесли удары по критической энергетической инфраструктуре, а также гражданским объектам. среди которых были школы, жилые дома, дома культуры и прочее. По состоянию на вечер 10 октября известно о 14 погибших в результате российской террористической атаки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский волонтер Сергей Притула совместно с блоггером Сергеем Стерненко открыли сбор денег на беспилотные дроны-камикадзе. Сам сбор был посвящен мести россиянам за ужасающие удары 10 октября. Всего через несколько часов с момента запуска акции Сергей Притула сообщил, что украинцы задонатили более 200 млн гривен.

Также "Комментарии" писали о 854 шахтерах, застрявших под землей. Такая ситуация возникла из-за обесточивания в Кривом Роге в результате российских ракетных ударов. В настоящее время идет спасательная операция по увольнению шахтеров.

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