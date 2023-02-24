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"Джихад"-бронемашины: новая тактика оккупантов

Военный эксперт раскрыл новую тактику рашистов

сегодня, 17:31
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Автор:

Константин Куликов

Рашисты стали использовать новую тактику на поле боя в Украине. Для атаки позиций украинских защитников они направляют бронированные машины, груженные взрывчаткой. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные военного эксперта Олега Жданова.

"Джихад"-бронемашины: новая тактика оккупантов

Багатоцільовий транспортер легкий броньований (МТЛБ)

"Новая тактика появилась у оккупантов на поле боя. Это джихад-бронемашины, — рассказывает Олег Жданов. — Они берут МТЛБ, в народе называемую "мотолыгой" (также иногда используют бронетранспортеры и БМП). Полностью загружают их под завязку взрывчаткой, даже закладывают туда авиационные фугасные бомбы типа ФАП-100. Заводят, включают передачу и направляют в сторону наших позиций... Она подъезжает к нашим позициям и ее через некоторое время дистанционно подрывают. Естественно, наши бойцы, если находятся в зоне поражения, то попадают под осколки или под ударную волну, потому что взрыв мощнейший.


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В одну такую машину можно, по данным Олега Жданова, загрузить до тонны взрывчатки. 

МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный) — советская и болгарская боевая машина, создан для транспортировки людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача.

Отметим, что в СМИ обнародовали пять сценариев окончания войны в Украине. Тем временем, РФ проводит военные учения у берегов ЮАР вместе с Китаем. А российская пропаганда назвала главного врага РФ и это не Украина.

Накануне годовщины вторжения в Украину президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью ВВС отверг возможность компромисса с Владимиром Путином, а также подчеркнул, что деоккупированной должна стать вся территория Украины, включая Донбасс и Крым. Если же Запад достигнет каких-то договоренностей с РФ за счет Украины, это станет "бомбой", как для Украины, так и для Европы, уверен Владимир Зеленский.




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