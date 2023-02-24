"Джихад"-бронемашины: новая тактика оккупантов

Рашисты стали использовать новую тактику на поле боя в Украине. Для атаки позиций украинских защитников они направляют бронированные машины, груженные взрывчаткой. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные военного эксперта Олега Жданова.

Багатоцільовий транспортер легкий броньований (МТЛБ)

"Новая тактика появилась у оккупантов на поле боя. Это джихад-бронемашины, — рассказывает Олег Жданов. — Они берут МТЛБ, в народе называемую "мотолыгой" (также иногда используют бронетранспортеры и БМП). Полностью загружают их под завязку взрывчаткой, даже закладывают туда авиационные фугасные бомбы типа ФАП-100. Заводят, включают передачу и направляют в сторону наших позиций... Она подъезжает к нашим позициям и ее через некоторое время дистанционно подрывают. Естественно, наши бойцы, если находятся в зоне поражения, то попадают под осколки или под ударную волну, потому что взрыв мощнейший.

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В одну такую машину можно, по данным Олега Жданова, загрузить до тонны взрывчатки.

МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный) — советская и болгарская боевая машина, создан для транспортировки людей и грузов, также широко используется в роли артиллерийского тягача.

Отметим, что в СМИ обнародовали пять сценариев окончания войны в Украине. Тем временем, РФ проводит военные учения у берегов ЮАР вместе с Китаем. А российская пропаганда назвала главного врага РФ и это не Украина.

Накануне годовщины вторжения в Украину президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью ВВС отверг возможность компромисса с Владимиром Путином, а также подчеркнул, что деоккупированной должна стать вся территория Украины, включая Донбасс и Крым. Если же Запад достигнет каких-то договоренностей с РФ за счет Украины, это станет "бомбой", как для Украины, так и для Европы, уверен Владимир Зеленский.



