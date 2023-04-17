Джигурда готовился стать главой украинского государства

Об этом российский музыкант заявил в эфире российского радио "КП", пишут "Комментарии".



Джигурда вспомнил, как должен был стать президентом Украины

Происходило это в 2013 году, как подчеркнул фрик. С ним, якобы, разговаривали люди Медведчука. Услышав о "президентстве", Джигурда вроде бы решил не отказываться от украинского гражданства.

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"Как раз в 2013 году я встречался с людьми Виктора Медведчука и мне на уровне СБУ, только тем, кто за РФ, было предложено стать кандидатом в Президенты Украины. Это было до Зеленского, тогда еще не было сериала, его раскручивали англосаксы", — сказал он. Джигурд.

Путинист, вспоминая эту историю, сказал, что уверовал в себя и свои силы. Потому и согласился на предложение людей из окружения "кума Путина".

С этим решением он связывает и отказ от российского гражданства.

Никита Джигурда, готовясь стать президентом Украины, пытался создать соответствующий "имидж", который привлек бы избирателей, чтобы те голосовали за него. И со своей группой на концертах пел украинские песни, и исполнял "свою" версию гимна на Майдане.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путинист Жерар Депардье снова оскандалился: его обвинили в массовых притязаниях к женщинам Актер в очередной раз обвиняется в сексуальных скандалах во время съемок 11 разных кинолент.



Напомним, "Комментарии" писали, представители российского Минкульта начали проверять исполнительница Басту из-за его недавнего скандального заявления во время интервью Насте Ивлевой. Баста, отвечая на вопрос о том, имел ли он планы покинуть страну, ответил, что мог бы бежать из РФ, но "остается смотреть кино дальше".

