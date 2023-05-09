Движение пошло: на Запорожье оккупанты вывозят награбленное имущество в Крым

С оккупированных территорий Запорожской области оккупанты вывозят награбленное имущество в направлении Крыма. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты. Фото: из открытых источников

"Российские оккупанты не прекращают грабить граждан Украины, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области", – говорится в сообщении.

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По информации Генштаба, для вывоза награбленного имущества из населенных пунктов, расположенных недалеко от линии боевого соприкосновения, захватчики привлекают водителей и владельцев грузовиков из числа местных коллаборационистов.

Колонны с награбленным имуществом направляются в сторону временно оккупированного Крыма.

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