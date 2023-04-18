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Две страны НАТО передали свои истребители

Два украинских союзника уже передали самолеты Миг-29 Украине.

сегодня, 11:28
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Автор:

Slava Kot

Польша и Словакия выполнили свои обещания и передали Украине свои истребители Миг-29. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Словацкой Республики.

Две страны НАТО передали свои истребители

Украинский самолет МиГ-29. Фото из открытых источников

В начале апреля руководитель Управления президента по международной политике Польши Марцин Пшидач объявил, что процесс передачи первой части истребителей уже завершен. То есть Украина получила первые самолеты МиГ-29 из Польши, однако количество истребителей, которые попадут в ВСУ, не уточнили.


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Кроме Польши, другой член НАТО – Словакия также сообщила информацию об истребителях. В пресс-службе Министерства обороны Словацкой Республики заявили, что обещанные ранее самолеты МиГ-29 прибыли в Украину. Первые четыре истребителя были переданы в марте, и их доставили украинские пилоты, а следующие девять попали в Украину по суше. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь отметил, что таким образом учли максимальную безопасность для доставки военной техники.

"В отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас не нужны. Мы поступаем правильно", – сказал Ярослав Надь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неожиданный союзник предоставил Украине самолеты Су-25.

Также "Комментарии" писали о Болгарии, которая имеет несколько условий, чтобы передать Украине самолеты МиГ-29. Главное условие, которое называют болгарские политики, это получение западных и современных самолетов, которые заменят те, что Болгария передаст Украине. Если Болгария передаст свои истребители, останется без самолетов на 1,5 года, ведь партия истребителей F-16 будет доставлена только в 2025 году. Кроме того, Болгария планирует продать самолеты для Украины, а не отдать бесплатно.






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Источник: https://www.mosr.sk/52733-sk/vsetky-stihacie-lietadla-mig-29-su-uz-na-ukrajine
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