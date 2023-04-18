Две страны НАТО передали свои истребители

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Slava Kot
Польша и Словакия выполнили свои обещания и передали Украине свои истребители Миг-29. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Словацкой Республики.
Украинский самолет МиГ-29. Фото из открытых источников
В начале апреля руководитель Управления президента по международной политике Польши Марцин Пшидач объявил, что процесс передачи первой части истребителей уже завершен. То есть Украина получила первые самолеты МиГ-29 из Польши, однако количество истребителей, которые попадут в ВСУ, не уточнили.
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Кроме Польши, другой член НАТО – Словакия также сообщила информацию об истребителях. В пресс-службе Министерства обороны Словацкой Республики заявили, что обещанные ранее самолеты МиГ-29 прибыли в Украину. Первые четыре истребителя были переданы в марте, и их доставили украинские пилоты, а следующие девять попали в Украину по суше. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь отметил, что таким образом учли максимальную безопасность для доставки военной техники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неожиданный союзник предоставил Украине самолеты Су-25.
Также "Комментарии" писали о Болгарии, которая имеет несколько условий, чтобы передать Украине самолеты МиГ-29. Главное условие, которое называют болгарские политики, это получение западных и современных самолетов, которые заменят те, что Болгария передаст Украине. Если Болгария передаст свои истребители, останется без самолетов на 1,5 года, ведь партия истребителей F-16 будет доставлена только в 2025 году. Кроме того, Болгария планирует продать самолеты для Украины, а не отдать бесплатно.
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