Два миллиарда для Украины: на приобретение оружия

Послы стран ЕС согласовали выделение дополнительных 2 млрд евро для фонда, из которого финансируются военные поставки Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Офиса президента Андрея Ермака.

ЄС профінансує придбання зброї для України

Ранее сообщалось, что в Стокгольме 8 марта встретились министры обороны ЕС, чтобы решить срочные вопросы Украины для противостояния в войне с Российской Федерацией. Украинские союзники согласились, что одной из самых больших проблем для Украины является дефицит боеприпасов. Украина хочет приобрести около одного миллиона снарядов на средства Евросоюза. Цена такой покупки будет составлять около 4 млрд евро.

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"Если мы этого не сделаем, результат войны будет под угрозой", — заявил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, назвав проблему боеприпасов одной из самых приоритетных. Также Боррель во время встречи министров ЕС в Стокгольме предложил выделить еще 1 миллиард евро на боеприпасы для Украины.

Подобные комментарии давал и министр обороны Украины Алексей Резников, который отметил, что ВСУ нужно около 250 тыс. снарядов каждый месяц, в то время как Вооруженные силы Украины тратят всего 120 тысяч.

Напомним, что сегодня в Киеве генсек ООН призвал соблюдать законы, комментируя видео с расстрелом безоружного украинского военнопленного.

"Мы продолжим работать над решением гуманитарных проблем, в частности работать и помогать с обменом военнопленных. Ужасные кадры, когда украинский военнослужащий, очевидно, был убит, это еще одно напоминание о том, что законы ведения войны нужно соблюдать", — заявил генсек ООН.

