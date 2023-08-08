"Думали, осенью будем в Крыму": военные назвали главные сложности контрнаступления

Украинские защитники признаются, что планы по контрнаступлению уже серьезно корректируются, в первую очередь, из-за того, что военные в ходе продвижения сталкиваются на поле боя с ожесточенным сопротивлением россиян, у которых большое количество артиллерии и живой силы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times", где цитируют заявления украинских защитников.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Командир одного из батальонов, участвующих в контрнаступлении, заявил, что многие надеялись, что уже осенью украинский флаг будет развеваться ад Крымом, такой был настрой у бойцов. Теперь же можно сказать, что за каждым метром освобожденной украинской территории много усилий и времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы должны сделать это быстро. Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр линии очень сложен. Это не спринт. Это марафон", – рассказал украинский военный.

В украинской армии говорят, что пока Украина укреплялась за счет подготовки личного состава на тренировках за рубежом и ожидая такого необходимого вооружения, россияне также времени зря не теряли. Они сумели построить эшелонированную оборону.

Военные считают, что изначально было неверно думать, что контрнаступление будет быстрым и легким. При этом бойцы ВСУ добавили, что, когда командование найдет слабое место, через которое защитники смогут прорваться, они это сделают быстро и профессионально

Читайте также на портале "Комментарии" — почему контрнаступление ВСУ действительно отстает от графика – что самое сложное.



