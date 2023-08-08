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"Думали, осенью будем в Крыму": военные назвали главные сложности контрнаступления

В ВСУ отмечают - контрнаступление - это не спринт, а марафон

сегодня, 17:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники признаются, что планы по контрнаступлению уже серьезно корректируются, в первую очередь, из-за того, что военные в ходе продвижения сталкиваются на поле боя с ожесточенным сопротивлением россиян, у которых большое количество артиллерии и живой силы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times", где цитируют заявления украинских защитников.

"Думали, осенью будем в Крыму": военные назвали главные сложности контрнаступления

ВСУ. Фото: из открытых источников

Командир одного из батальонов, участвующих в контрнаступлении, заявил, что многие надеялись, что уже осенью украинский флаг будет развеваться ад Крымом, такой был настрой у бойцов. Теперь же можно сказать, что за каждым метром освобожденной украинской территории много усилий и времени.


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"Мы должны сделать это быстро. Многие думали, что это будет очень быстро и осенью мы будем в Крыму. Но каждый метр линии очень сложен. Это не спринт. Это марафон", – рассказал украинский военный.

В украинской армии говорят, что пока Украина укреплялась за счет подготовки личного состава на тренировках за рубежом и ожидая такого необходимого вооружения, россияне также времени зря не теряли. Они сумели построить эшелонированную оборону.

Военные считают, что изначально было неверно думать, что контрнаступление будет быстрым и легким. При этом бойцы ВСУ добавили, что, когда командование найдет слабое место, через которое защитники смогут прорваться, они это сделают быстро и профессионально

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/08/07/world/europe/ukraine-marines-counteroffensive.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:12

Ми раніше теж повірили що будуть реформи боротьба з корупцією та олігархами. Хто ж знав що обрали найбільших мародерів Всесвіту. Потім вірили що ворог воює саперними лопатками та танками яким 70 років. Ще багато розчарувань попереду саме така в нас перспектива.


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