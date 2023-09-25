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Дуэль между украинским и российским танком на расстоянии нескольких метров: кто победил (ВИДЕО)

Министерство обороны опубликовало видео противостояния двух танков на поле боя.

сегодня, 12:50
Автор:
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Slava Kot
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Вооруженные силы Украины опубликовали запись необычного поединка между украинским и российским танком. Схватка происходила на расстоянии нескольких метров между танками и закончилась зрелищным уничтожением российской тяжелой техники.

Дуэль между украинским и российским танком на расстоянии нескольких метров: кто победил (ВИДЕО)

Украинский танк Т-64БВ уничтожил российский танк Т-72Б3. Фото из открытых источников

В большинстве случаев танковая битва происходит на расстоянии нескольких десятков или сотен метров. Однако новые кадры, которые опубликовало Министерство обороны Украины, показывает поединок танков на значительно меньшем расстоянии. Просмотреть видео дуэли между украинским и российским танком можно ниже:


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На видео украинский танк попадает по меньшей мере дважды в тяжелую российскую боевую технику. Выстрел украинских военных произошел всего в нескольких метрах от российского танка, находившегося по другую сторону лесополосы. Украинские бойцы смогли уничтожить российский танк Т-72Б3, несмотря на то, что у них была несколько более старая конструкция Т-64БВ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные в восторге от нового танка, предоставленного Великобританией. По словам украинского танкиста, он несет "смерть и страх" для российских оккупантов. Британский танк имеет усиленную защиту и способен выдержать несколько ударов, после которых бойцы способны покинуть танк живыми, в то время как российская техника выходит из строя от одного точного выстрела. 

Также "Комментарии" писали, что французские аналитики из Institute Action Resilience (IAR) подсчитали, сколько в России останется танков до 2024 года. Эксперты указали на три сценария и дали каждому характеристику возможностей российской армии для наступательных или оборонительных действий с соответствующим количеством танков.



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Источник: https://twitter.com/DefenceU/status/1704586140764839962
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