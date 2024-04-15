Дуда рассказал, существуют ли тайные мирные переговоры между Украиной и Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в настоящее время не существует никаких мирных переговоров между Украиной и Россией для окончания войны. По его словам, Украина стремится вернуть все свои территории, а союзники должны делать все возможное, чтобы добиться этого. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дуды для издания LRT.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Во время разговора с журналистами Анджея Дуду спросили, действительно ли отсутствие и уменьшение военной помощи от Запада стали молчаливым давлением на Украину, чтобы заставить ее идти на мирные переговоры с Россией. Тем более, что недавно Турция предложила якобы свой "мирный план" окончания войны.



"Я не слышал разговоров о мирных переговорах. Они точно не проходят в этот момент. Я знаю, что у Владимира Зеленского очень жесткая позиция по защите и отвоеванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина вернула все отобранные у нее территории", – сказал Дуда.

По словам президента Польши, интересы Варшавы совпадают с украинскими, а именно необходимости восстановить полный контроль над оккупированными территориями.

"Это также важно для всего мира, потому что это признак того, что международное право действует. Россия должна будет его выполнить, выведя свои войска из Украины", – добавил Дуда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией для окончания войны.

Также "Комментарии" писали о "мирном плане", который якобы предложила Турция. Одним из главных пунктов для окончания войны предусматривает заморозку конфликта на актуальной линии фронта.