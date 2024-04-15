Дуда рассказал, существуют ли тайные мирные переговоры между Украиной и Россией

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в настоящее время не существует никаких мирных переговоров между Украиной и Россией для окончания войны. По его словам, Украина стремится вернуть все свои территории, а союзники должны делать все возможное, чтобы добиться этого. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дуды для издания LRT.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Во время разговора с журналистами Анджея Дуду спросили, действительно ли отсутствие и уменьшение военной помощи от Запада стали молчаливым давлением на Украину, чтобы заставить ее идти на мирные переговоры с Россией. Тем более, что недавно Турция предложила якобы свой "мирный план" окончания войны.
По словам президента Польши, интересы Варшавы совпадают с украинскими, а именно необходимости восстановить полный контроль над оккупированными территориями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали минимальные условия для начала мирных переговоров с Россией для окончания войны.
Также "Комментарии" писали о "мирном плане", который якобы предложила Турция. Одним из главных пунктов для окончания войны предусматривает заморозку конфликта на актуальной линии фронта.
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