Дуда назвал единственную надежду на победу Украины

Президент Польши Анджей Дуда считает, что помощь от Соединенных Штатов Украине является единственным возможным вариантом для победы над Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дуды телеканалу Fox News.



Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Во время разговора с американскими журналистами Дуда прокомментировал происходящие в Конгрессе США процессы, где постоянно откладывается голосование за пакет помощи Украине. Президент Польши считает, что помощь Украине не только единственный вариант победы, но и средство, которое снизит расширение российской агрессии на другие страны.

"Теперь, если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", – сказал Анджей Дуда.

Напомним, что Конгресс США не может проголосовать за пакет помощи более чем на 100 млрд долларов, из которых на Украину рассчитано около 60. Демократы настаивают на быстром голосовании, в то время как республиканцы выставляют условия по принятию более жесткого миграционного законодательства. Несмотря на постоянные обещания с обеих сторон согласовать решение, оно откладывается около 3 месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши заявил о формировании "коалиция зла", а Путин пытается "поджечь мир".

Также "Комментарии" писали, что в Польше ожидают новую волну беженцев из Украины. Заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна считает, что в случае усиления российской военной агрессии украинцы могут активнее покидать страну и искать убежища в Польше.