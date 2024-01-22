logo

BTC/USD

40759.44

ETH/USD

2370.32

LTC/USD

69.40

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дуда назвал единственную надежду на победу Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Дуда назвал единственную надежду на победу Украины

Президент Польши считает, что поражение Украины в войне против России приведет к расширению войны на другие страны.

сегодня, 12:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Польши Анджей Дуда считает, что помощь от Соединенных Штатов Украине является единственным возможным вариантом для победы над Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дуды телеканалу Fox News.

Дуда назвал единственную надежду на победу Украины

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Во время разговора с американскими журналистами Дуда прокомментировал происходящие в Конгрессе США процессы, где постоянно откладывается голосование за пакет помощи Украине. Президент Польши считает, что помощь Украине не только единственный вариант победы, но и средство, которое снизит расширение российской агрессии на другие страны.

"Теперь, если РФ выиграет эту войну и нападет на другую страну, это означало бы риск еще одной большой войны в Европе. Поэтому только США могут помочь избежать вспышки такой войны, оказывая поддержку Украине", – сказал Анджей Дуда.

Напомним, что Конгресс США не может проголосовать за пакет помощи более чем на 100 млрд долларов, из которых на Украину рассчитано около 60. Демократы настаивают на быстром голосовании, в то время как республиканцы выставляют условия по принятию более жесткого миграционного законодательства. Несмотря на постоянные обещания с обеих сторон согласовать решение, оно откладывается около 3 месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши заявил о формировании "коалиция зла", а Путин пытается "поджечь мир".

Также "Комментарии" писали, что в Польше ожидают новую волну беженцев из Украины. Заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна считает, что в случае усиления российской военной агрессии украинцы могут активнее покидать страну и искать убежища в Польше.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/video/6345308825112
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости