Дружба с Россией заканчивается одинаково: у Зеленского отреагировали на события в Карабахе

После начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе российские "миротворцы" куда-то сбежали. Ситуация лишний раз подтверждает, что Россия непременно ударит в спину своих якобы "союзников" в кризисной ситуации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Очередное напоминание всем постсоветским странам: Россия всегда и всех предает. А российское "миротворчество" или "членство в российскоцентричной ОДКБ" — это неизменный нож в спину в кризисной ситуации. Если вы, конечно, не готовы делегировать России часть своей субъектности и суверенитета", — отметил Михаил Подоляк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он добавил, с Россией нельзя подписывать никакие договоры, вести серьезные переговоры, принимать "миротворческие контингенты" или давать согласие на потребление российской пропаганды и зарабатывать за счет коррупции.

"Дружба" с Россией всегда заканчивается одинаково", — добавил советник главы ОП.

Отметим, сегодня Азербайджан начал военную операцию в районе Нагорного Карабаха, обвинив Армению в обстрелах своих военнослужащих. Россия, выступающая ранее как союзница Армении, фактически "кинула" ту, ответив на ее призыв задействовать миротворцев напоминанием, что официальный Ереван сам признал, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Что происходит сейчас (и почему именно сейчас) в том регионе? Кто выиграет, кто проиграет из-за сложившейся ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Армянская церковь назвала действия Азербайджана "геноцидными".



