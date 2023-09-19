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Дружба с Россией заканчивается одинаково: у Зеленского отреагировали на события в Карабахе

На Банковой намекнули, что Армения поплатилась за свою дружбу с Россией

сегодня, 17:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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После начала "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе российские "миротворцы" куда-то сбежали. Ситуация лишний раз подтверждает, что Россия непременно ударит в спину своих якобы "союзников" в кризисной ситуации. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Дружба с Россией заканчивается одинаково: у Зеленского отреагировали на события в Карабахе

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Очередное напоминание всем постсоветским странам: Россия всегда и всех предает. А российское "миротворчество" или "членство в российскоцентричной ОДКБ" — это неизменный нож в спину в кризисной ситуации. Если вы, конечно, не готовы делегировать России часть своей субъектности и суверенитета", — отметил Михаил Подоляк.


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Он добавил, с Россией нельзя подписывать никакие договоры, вести серьезные переговоры, принимать "миротворческие контингенты" или давать согласие на потребление российской пропаганды и зарабатывать за счет коррупции.

"Дружба" с Россией всегда заканчивается одинаково", — добавил советник главы ОП.

Отметим, сегодня Азербайджан начал военную операцию в районе Нагорного Карабаха, обвинив Армению в обстрелах своих военнослужащих. Россия, выступающая ранее как союзница Армении, фактически "кинула" ту, ответив на ее призыв задействовать миротворцев напоминанием, что официальный Ереван сам признал, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Что происходит сейчас (и почему именно сейчас) в том регионе? Кто выиграет, кто проиграет из-за сложившейся ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Армянская церковь назвала действия Азербайджана "геноцидными".




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Источник: https://t.me/M_Podolyak/148
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:36

Незрозуміло. Якщо Росія дозволяє Азербайджану повернути свою територію то це зрада? Не дозволяти України повернути Крим і інші території це гарно? Чому корумповані неонацисти ніколи не пояснюють свої дії перед тим, як починати з кимось сварку та злобствувати? Саме така поведінка завжди є причиною конфлікту.


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