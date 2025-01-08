Дроны все же обошли ПВО: в РФ сильные взрывы на одной из важнейших нефтебаз

Серия сильных взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ, в районе нефтебазы возник пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов. Так информацию подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Взрывы. Фото: из открытых источников

Местные жители сообщили, что над несколькими районами города слышали около 25 сильных взрывов и увидели яркие вспышки в небе.

Кроме того, по данным жителей российского Энгельса, в районе нефтебазы возник большой пожар.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 5 января 2025 года территория России оказалась под ударами нескольких десятков дронов. В нескольких регионах раздались взрывы, вызванные атаками беспилотников. Больше всего пострадала Ростовская область, где под удар попали такие города как Таганрог и Миллерово, где расположен военный аэродром.

С информацией, распространяющейся в российских Telegram-каналах, вероятной целью атаки дронов стал военный аэродром в Миллерово. Местные жители сообщили, что слышали десятки громких ударов и взрывов, продолжавшихся более получаса. В Таганроге тоже было неспокойно для россиян. Около часа ночи там зафиксировали более 20 взрывов.

Ранее "Комментарии" писали – ночью из-за атаки БпЛА в российских городах раздавались взрывы, работало ПВО. О последствиях атак сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который следит за ситуацией.



