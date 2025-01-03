Всю ночь Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания

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Недилько Ксения
Сегодня ночью из-за атаки БпЛА в российских городах раздавались взрывы, работало ПВО. О последствиях атак сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который следит за ситуацией.
Иллюстративное фото
По его данным, в Ростовской области в промежуток 22:45 до 01:40 продолжалась атака. Зафиксированы взрывы (первая волна треугольника Новошахтинск – Новочеркасск – Ростов и вторая волна в Каменском и Усть-Донецком районах). Предварительно местные сообщили о попадании на земле в районе Усть-Донецка. Официальный Ростов сообщил о сбитии 4 БПЛА, при том, что только на камеру в Ростове попало больше взрывов. Не говоря об области. Детали уточняются.
В Брянской области было попадание "сбросом" из БПЛА в расположение оккупантов в сельском клубе в с. Зерновое.
По данным оккупационного Минобороны РФ, 22 украинских беспилотника сбили ночью над территорией России.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью вражеская армия запустила "шахеды" по Киевщине, из-за чего погиб 24-летний водитель грузовика, а также ранены четыре человека, среди них несовершеннолетний.
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