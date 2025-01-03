Всю ночь Россия содрогалась от взрывов: где произошли попадания

Сегодня ночью из-за атаки БпЛА в российских городах раздавались взрывы, работало ПВО. О последствиях атак сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, который следит за ситуацией.

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По его данным, в Ростовской области в промежуток 22:45 до 01:40 продолжалась атака. Зафиксированы взрывы (первая волна треугольника Новошахтинск – Новочеркасск – Ростов и вторая волна в Каменском и Усть-Донецком районах). Предварительно местные сообщили о попадании на земле в районе Усть-Донецка. Официальный Ростов сообщил о сбитии 4 БПЛА, при том, что только на камеру в Ростове попало больше взрывов. Не говоря об области. Детали уточняются.

"Орел. После атаки обломков в районе деревни Плоская и с. Знаменка и Михайловка в 00:30, около 01:10 зафиксированы взрывы, работа ПВО и поднятие вертолета для сбития в Советском районе г. Орел. Официальный Орел до сих пор молчит, что скорее указывает на удачное "падение обломков" там, где задумывалось. Ждем официальных сообщений", – отмечает Андрющенко.

В Брянской области было попадание "сбросом" из БПЛА в расположение оккупантов в сельском клубе в с. Зерновое.

"О потере "живой силы" в стадии уточнения, однако само здание "клуба" оккупантов сгорело дотла", – сообщил Петр Андрющенко.

По данным оккупационного Минобороны РФ, 22 украинских беспилотника сбили ночью над территорией России.

" Десять беспилотников сбито над Брянской областью, по четыре – над Орловской и Ростовской областями, еще два – над Белгородской областью и по одному – над Волгоградской и Липецкой областью ", – пишут оккупанты.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью вражеская армия запустила "шахеды" по Киевщине, из-за чего погиб 24-летний водитель грузовика, а также ранены четыре человека, среди них несовершеннолетний.