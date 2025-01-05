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Россия содрогалась от взрывов: где зафиксировали прилеты

Украина атаковала дронами военный аэродром России в Миллерово.

5 января 2025, 08:35 comments1058
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Slava Kot

В ночь на 5 января 2025 года территория России оказалась под ударами нескольких десятков дронов. В нескольких регионах раздались взрывы, вызванные атаками беспилотников. Больше всего пострадала Ростовская область, где под удар попали такие города как Таганрог и Миллерово, где расположен военный аэродром.

Россия содрогалась от взрывов: где зафиксировали прилеты

Удар по России. Фото иллюстративное

С информацией, распространяющейся в российских Telegram-каналах, вероятной целью атаки дронов стал военный аэродром в Миллерово. Местные жители сообщили, что слышали десятки громких ударов и взрывов, продолжавшихся более получаса. В Таганроге тоже было неспокойно для россиян. Около часа ночи там зафиксировали более 20 взрывов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО смогли якобы отразить воздушные атаки, уничтожив часть беспилотников в небе. Впоследствии вышло сообщение от российского Министерства обороны, где утверждают, что всего в течение ночи был сбит 61 дрон, в частности:

  • – 37 в Ростовской области,
  • – 20 в Брянской,
  • – 2 в Воронежской,
  • – по 1 в Белгородской и Орловской областях.

Российские паблики опубликовали кадры, на которых видны последствия ударов беспилотников. Местные СМИ сообщают, что угрозы пострадавшим и масштабным разрушениям в городах нет, хотя военные объекты получили повреждения.

Аэродром в Миллерово, расположенный в Ростовской области, регулярно становится объектом ударов украинских беспилотников. Этот объект используется как база для запуска авиаударов по территории Украины. Последние атаки зафиксированы в конце декабря 2024 года. Здесь базируется 31-й истребительный авиационный полк, входящий в состав 1-й смешанной авиационной дивизии Воздушно-космических сил РФ. На территории аэродрома находятся штурмовики Су-25 и истребители Су-30.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году уже было совершено несколько атак дронов по территории России, в том числе взрывы фиксировались в ночь с 1 на 2 января.

Также "Комментарии" писали, что в России настоящая паника из-за массированных взрывов.



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