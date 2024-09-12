Дроны снова достали к одному из ключевых аэродромов РФ: детали

В Мурманской области Российской Федерации (РФ) вторые сутки подряд жалуются на атаку дронов. Якобы, пару беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) было сбито возле аэродрома "Оленья". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дроны. Фото: из открытых источников

Сообщается, что из-за атаки дронов в двух аэропортах Мурманской области ("Мурмаши" и "Хибины") был введен план "Ковёр".

В частности, якобы, два дрона были сбиты в 7 километрах от аэродрома "Оленя" в Оленегорске.

Стоит отметить, что 11 сентября россияне уже жаловались на атаку дронов в Мурманской области. БпЛА были обнаружены в районе Североморска, где расположена главная военно-морская база Северного флота РФ.

В частности, были закрыты два аэропорта – Мурманска и Апатитов.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку дронов в ночь на 10 сентября, где по данным Минобороны РФ пострадали девять регионов России, в том числе пожары возникли в Подмосковье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Мария Захарова выступила в эфире российского пропагандистского телеканала "Соловьев Live", где отреагировала на масштабную атаку дронов по России. По ее словам, Москва готовит ответ на атаку беспилотников по территории РФ.

"Соответствующая политическая оценка, безусловно, будет дана. Мы и комментарий готовим, и заявление, и работа будет в международных организациях", – сказала Захарова.

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