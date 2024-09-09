Дроны РФ падают в странах НАТО: глава МИД обратился к партнерам с новым призывом

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Кравцев Сергей
После инцидентов с падением российских дронов на территории государств НАТО министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Запад использовать свою систему ПВО для сбивания российских ракет и дронов над Украиной, а также снять ограничений на использование Киевом оружия. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Андрей Сибига представил в соцсети Х.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Украины отметил, нарушение российскими дронами воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины.
Среди таких действий Сибига назвал решение Запада использовать свое ПВО для сбития российских ракет и дронов над Украиной, усиление помощи Вооруженным силам Украины, а также снятие ограничений на использование Киевом оружия.
Стоит отметить, что данный призыв руководства МИД Украины к партнерам начать сбивать российские воздушны цели на д Украиной и дать согласие на использование дальнобойного оружия по России – далеко не первый. По информации The Telegraph, Дмитрий Кулеба должен был "дожать" вопрос с предоставлением Украине дальнобойных ракет, но так, как этот вопрос дипломату не удалось решить, ему пришлось уйти в отставку.
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