logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Остин не в восторге от идеи Киева бить дальнобойным оружием по РФ: что заявил глава Пентагона
commentss НОВОСТИ Все новости

Остин не в восторге от идеи Киева бить дальнобойным оружием по РФ: что заявил глава Пентагона

Глава Пентагона отметил, подход США заключается в интеграции различных средств для наилучшего результата

сегодня, 08:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что дальнобойные ракеты сами по себе не помогут победить Россию в войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Остин сделал на пресс-конференции по итогам заседания в формате "Рамштайн".

Остин не в восторге от идеи Киева бить дальнобойным оружием по РФ: что заявил глава Пентагона

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Ллойд Остин в очередной раз напомнил свои слова о том, что "не существует одного-единственного средства, которое само по себе будет решающим" в войне России против Украины, зато подход США заключается в интеграции различных средств для наилучшего результата.

"Мы продолжим делать все, чтобы гарантировать, что у них (украинцев. – Ред.) есть все, чтобы достигать успеха и создавать правильную динамику на поле боя; возможно, создавать определенные возможности; и помогать Украине лучше защищать свою территорию", – отметил он.

На дополнительный вопрос, где напоминался аргумент Украины о необходимости поражать аэродромы с российскими самолетами, которые наносят удары по украинским городам, глава Пентагона заявил, что Россия уже вывела самолеты за пределы действий ATACMS.

"Украина имеет собственные достаточно мощные средства для поражения целей, расположенных далеко за пределами радиуса действия ATACMS или даже Storm Shadow", – напомнил он, приведя в пример дроны.

В этом году США впервые дали согласие на то, чтобы Украина могла применять переданное ими оружие для ударов в приграничных российских регионах, из которых осуществляются атаки на украинские города.

В то же время Киев настаивает, что разрешение должно распространяться и на цели в глубине российской территории, в частности аэродромы, где базируются истребители – носители дальнобойных ракет, которые Украина пока не может поразить.

Читайте также на портале "Комментарии" — США прервали молчание: почему нет смысла давать согласие Украине на удары ATACMS по РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости