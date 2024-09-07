Остин не в восторге от идеи Киева бить дальнобойным оружием по РФ: что заявил глава Пентагона

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Кравцев Сергей
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что дальнобойные ракеты сами по себе не помогут победить Россию в войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Остин сделал на пресс-конференции по итогам заседания в формате "Рамштайн".
Ллойд Остин. Фото: из открытых источников
Ллойд Остин в очередной раз напомнил свои слова о том, что "не существует одного-единственного средства, которое само по себе будет решающим" в войне России против Украины, зато подход США заключается в интеграции различных средств для наилучшего результата.
На дополнительный вопрос, где напоминался аргумент Украины о необходимости поражать аэродромы с российскими самолетами, которые наносят удары по украинским городам, глава Пентагона заявил, что Россия уже вывела самолеты за пределы действий ATACMS.
В этом году США впервые дали согласие на то, чтобы Украина могла применять переданное ими оружие для ударов в приграничных российских регионах, из которых осуществляются атаки на украинские города.
В то же время Киев настаивает, что разрешение должно распространяться и на цели в глубине российской территории, в частности аэродромы, где базируются истребители – носители дальнобойных ракет, которые Украина пока не может поразить.
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