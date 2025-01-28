Дроны попали точно в цель: какой крупнейший НПЗ в России приостановил работу

Российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters".

НПЗ в Рязани. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои источники СМИ отмечает, нефтехранилище на заводе загорелось. Среди поврежденного оборудования — железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.

"Повреждено железнодорожное наливное оборудование. Железнодорожные отгрузки не осуществляются, остановили переработку нефти", – говорится в сообщении.

Другой источник сообщил, что отгрузка приостановлена с пятницы, также подтвердив, что завод остановил работу из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.

Ранее беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 24 января поразили объекты, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.

Защитники Украины в ночь на 26 января повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании".

Читайте также на портале "Комментарии" - губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил, что минувшей ночью более 10 БПЛА атаковали территорию трех районов региона, в основном нанеся удары по нефтебазе в Лискинском районе. Он опубликовал фотографию, на которой видна защитная сетка против БПЛА на резервуарах.

"На начальном этапе тушения пожара усложняло угрозу повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов", — написал он в своем Telegram-канале.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России "Яндекс" обязали скрыть на картах НПЗ после атак дронов.



