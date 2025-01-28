Дроны попали точно в цель: какой крупнейший НПЗ в России приостановил работу

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Кравцев Сергей
Российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters".
НПЗ в Рязани. Фото: из открытых источников
Ссылаясь на свои источники СМИ отмечает, нефтехранилище на заводе загорелось. Среди поврежденного оборудования — железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.
Другой источник сообщил, что отгрузка приостановлена с пятницы, также подтвердив, что завод остановил работу из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.
Ранее беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 24 января поразили объекты, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.
Защитники Украины в ночь на 26 января повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании".
Читайте также на портале "Комментарии" - губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил, что минувшей ночью более 10 БПЛА атаковали территорию трех районов региона, в основном нанеся удары по нефтебазе в Лискинском районе. Он опубликовал фотографию, на которой видна защитная сетка против БПЛА на резервуарах.
Также издание "Комментарии" сообщало – в России "Яндекс" обязали скрыть на картах НПЗ после атак дронов.
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