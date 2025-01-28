logo

BTC/USD

102621.72

ETH/USD

3174.34

LTC/USD

114.66

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дроны попали точно в цель: какой крупнейший НПЗ в России приостановил работу
commentss НОВОСТИ Все новости

Дроны попали точно в цель: какой крупнейший НПЗ в России приостановил работу

Reuters пишет о том, что Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов

сегодня, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки украинских беспилотников в конце прошлой недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters". 

Дроны попали точно в цель: какой крупнейший НПЗ в России приостановил работу

НПЗ в Рязани. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на свои источники СМИ отмечает, нефтехранилище на заводе загорелось. Среди поврежденного оборудования — железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из нефтепродуктов.

"Повреждено железнодорожное наливное оборудование. Железнодорожные отгрузки не осуществляются, остановили переработку нефти", – говорится в сообщении.

Другой источник сообщил, что отгрузка приостановлена с пятницы, также подтвердив, что завод остановил работу из-за невозможности отгрузки нефтепродуктов.

Ранее беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 24 января поразили объекты, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии. 

Защитники Украины в ночь на 26 января повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании".

Читайте также на портале "Комментарии" - губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил, что минувшей ночью более 10 БПЛА атаковали территорию трех районов региона, в основном нанеся удары по нефтебазе в Лискинском районе. Он опубликовал фотографию, на которой видна защитная сетка против БПЛА на резервуарах.

"На начальном этапе тушения пожара усложняло угрозу повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов", — написал он в своем Telegram-канале.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России "Яндекс" обязали скрыть на картах НПЗ после атак дронов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости