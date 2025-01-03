В России «Яндекс» обязали скрыть на картах НПЗ после атак дронов

Суд в России впервые обязал "Яндекс" скрыть доступ к картам и фото одного из НПЗ после атак дронов, поскольку это "подрывает обороноспособность россии". Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Иллюстративное фото

"С начала полномасштабного вторжения войск России в Украину российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись десяткам дроновых атак, в результате которых производство горючего в России упало более чем на 10%. Также России пришлось прекратить экспорт бензина", — пишут в ЦПД.

Центр ранее сообщал, что дроновые атаки по НПЗ стали одной из причин рекордного за последние 13 лет повышения цен на бензин в России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью из-за атаки БпЛА в российских городах раздавались взрывы, работало ПВО.

По его данным, в Ростовской области в промежуток 22:45 до 01:40 продолжалась атака. Зафиксированы взрывы (первая волна треугольника Новошахтинск – Новочеркасск – Ростов и вторая волна в Каменском и Усть-Донецком районах). Предварительно местные сообщили о попадании на земли в районе Усть-Донецка. Официальный Ростов сообщил о сбитии 4 БПЛА, при том, что только на камеру в Ростове попало больше взрывов. Не говоря об области. Детали уточняются.

"Орел. После атаки "обломков" в районе деревни Плоская и с. Знаменка и Михайловка в 00:30, около 01:10 зафиксированы взрывы, работа ПВО и поднятие вертолета для сбития в Советском районе г. Орел. Официальный Орел до сих пор молчит , что скорее указывает на удачное "падение обломков" там, где задумывалось. Ждем официальных сообщений", – отмечает Андрющенко.

В Брянской области было попадание "сбросом" из БПЛА в расположение оккупантов в сельском клубе в с. Зерново.