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Защита нефтебазы не спасла: БПЛА смогли пробить сетку на НПЗ в России

Антидроновая сетка, которой укрепляли резервуары НПЗ в Воронежской области, не выдержала удара

сегодня, 09:22
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Недилько Ксения

Губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил, что минувшей ночью более 10 БПЛА атаковали территорию трех районов региона, в основном нанеся удары по нефтебазе в Лискинском районе. Он опубликовал фотографию, на которой видна защитная сетка против БПЛА на резервуарах.

Защита нефтебазы не спасла: БПЛА смогли пробить сетку на НПЗ в России

Последствия удара по НПЗ в РФ

"На начальном этапе тушения пожара усложняло угрозу повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов", — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет и имущество граждан не пострадало. Угрозы населению, по словам чиновника, нет, ситуация с доступностью горюче-смазочных материалов в области не изменится, утверждает он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия ночью содрогалась от взрывов. Вчера с вечера и всю ночь шла атака в российских городах. О результатах попаданий БПЛА сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, мониторящий ситуацию.

Воронеж. Атака началась в 20:58. Около 22:30 поражены резервуары с топливом в Лискинском районе Воронежской области, Россия.

Тамбовская область. В промежуток с 00:26 до 06:03 продолжалась атака – была объявлена воздушная тревога. С полночи взрывы раздавались в районе села Кузьмино-Гать и города Котовска.

"Приоритетная цель — предприятия по производству пороха в Кузьмино-Гать и в Котовске. В результате атаки есть поражение. Официальный Тамбов подтверждает последствия на земле, но "все сбили" — сообщает о сбитии трех БПЛА", — отмечает Андрющенко.

Также фиксировалась работа ПВО в Белгородской области (официально – сбито семь БПЛА) и над Орлом.

По данным оккупационного Минобороны РФ, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов. 15 БпЛА уничтожено над территорией Белгородской области, семь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Тамбовской области и два – над территорией Курской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отмечает, что уже не впервые атакован Тамбовский пороховой завод РФ.



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