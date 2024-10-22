Дроны массово атаковали спиртзаводы в России (ВИДЕО)

20 октября в России был атакован крупнейший спиртзавод в Дзержинске Нижегородской области, а в ночь на 22 октября нанесены удары по еще трем спиртзаводам – два в Тульской области и один в Тамбовской. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко объяснил, почему российские спиртовые заводы стали целью беспилотных атак.



Пожар на спиртзаводе в России. Фото из открытых источников

По словам офицера Андрея Коваленко, беспилотники наносят удары по спиртзаводам, ведь россияне используют их для войны в Украине.

"Спиртзаводы у россиян используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ. Поэтому они и атакуются. Это все — военные объекты, несмотря на замаскированность под что-то другое", — подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации.

По сообщению российских губернаторов в ночь на 22 октября были атакованы Ефремовский спиртзавод и спиртзавод в поселке Лужковский Суворовского района Тульской области, расположенные друг от друга на расстоянии 150 километров. Кроме того, еще один завод "Биохим" по производству спирта и других продуктов был атакован в Тамбовской области.

Минобороны РФ сообщило, что якобы российские силы ПВО сбили 18 беспилотников над пятью областями: Брянская – 11, Белгородская – 3, Курская – 2 и по одному – над Тульской и Орловской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина создала беспилотника, который станет охотником на российские дроны-камикадзе.



Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на угрозы Дональда Трампа нанести удар по Москве.