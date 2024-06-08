Дроны достали Северную Осетию, оттуда взлетают МиГи: что заявили в РФ

В Москве заявляют, что Северную Осетию пытались атаковать украинские дроны, а целью атаки якобы был аэродром. Там базируются самолеты МиГ-31К и Ту-22М3. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

МиГ-31К. Фото: из открытых источников

Министерство обороны страны-агрессора утверждает, что в ночь на 8 июня в Северной Осетии якобы сбили один дрон. По словам главы региона, было три беспилотника, которые летели на военный аэродром.

Традиционно, как утверждают россияне, жертв и разрушений вроде бы нет.

При этом издание "УП", со ссылкой на источник в ГУР Минобороны утверждает, что атака дронов на российский аэродром Моздок это дело рук Главного управления разведки Минобороны.

Следует отметить, что в Северной Осетии располагается военный аэродром Моздок. Как известно, там базируется отдельный 485 отдельный вертолетный полк. Это один из аэродромов, откуда взлетают самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал".

Также профильное издание Defense Express сообщало, что по состоянию на 22 апреля 2024 года на аэродроме Моздок зафиксировали шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета Су-25М и около 20 вертолетов разных типов.

Следует добавить, что это первая атака на Северную Осетию. Расстояние до подконтрольных Украине территорий составляет не менее 900 км.

Взлет истребителя-перехватчика МиГ-31к в России всегда приводит к масштабной воздушной тривоге в Украине. Эти самолеты являются носителями ракет "Кинжал". Они опасны и являются сложными целями для украинской ПВО.

"Кинжалам" могут противостоять только современные зенитно-ракетные комплексы. До весны 2023 года у Украины не было возможности уничтожать эти ракеты. Только с передачей систем Patriot это стало возможным.

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