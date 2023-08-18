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Дрон ВСУ превратил вражеский танк за $4,5 миллиона в груду металлолома (ФОТО)

БПЛА был украинского производства

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники уничтожили российский танк Т-90 на Сватовском направлении с помощью FPV-дрона. Стоимость такой российской чудо-техники 4,5 млн долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Дрон ВСУ превратил вражеский танк за $4,5 миллиона в груду металлолома (ФОТО)

Украинские защитники уничтожили очередной Т-90. Фото: из открытых источников

Министр отметил, результат работы операторов ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады на Сватовском направлении более, чем удовлетворительный. Для уничтожения техники противника военные использовали дрон-камикадзе украинского производства.


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Михаил Федоров добавил, беспилотник за несколько сотен долларов поражает технику стоимостью в миллионы долларов.

"Имеем много таких кейсов. Поэтому продолжаем развивать "армию дронов". Пораженной техники россиян будет больше", — подчеркнул министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. В ночь на 14 августа в очередной раз пострадала Одесса. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/zedigital/3502
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Обсуждения

Бог

сегодня, 09:01

ПИсаки!! Не смешите нормальных людей.На фото бритский челенджер или аообще непонятно что.Где вв видели,что бы у российских танков башня была рочти на корме танка.Да и дрон несет 3кг тротила,что недостаточно для таких повреждений.Все ваши "перемоги"-ципсосовские,не зря же их придумали.


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