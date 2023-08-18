Дрон ВСУ превратил вражеский танк за $4,5 миллиона в груду металлолома (ФОТО)

Украинские защитники уничтожили российский танк Т-90 на Сватовском направлении с помощью FPV-дрона. Стоимость такой российской чудо-техники 4,5 млн долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украинские защитники уничтожили очередной Т-90. Фото: из открытых источников

Министр отметил, результат работы операторов ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады на Сватовском направлении более, чем удовлетворительный. Для уничтожения техники противника военные использовали дрон-камикадзе украинского производства.

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Михаил Федоров добавил, беспилотник за несколько сотен долларов поражает технику стоимостью в миллионы долларов.

"Имеем много таких кейсов. Поэтому продолжаем развивать "армию дронов". Пораженной техники россиян будет больше", — подчеркнул министр.

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