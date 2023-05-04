Драка в кулуарах: украинский делегат дал отпор наглому россиянину

Российский делегат в Анкаре сегодня вырвал украинский флаг из рук нардепа, затем другой украинский делегат защитил флаг — вырвал флаг из рук российского наглеца и задал ему взбучку. Об этом сообщают "Комментарии".

Момент заседания ПАЧЕС

Депутаты Верховной Рады на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре развернули флаги, во время выступления представительницы Госдумы РФ Тимофеевой. Та в свою очередь повесила на жакет "георгиевскую ленту". Украинские депутаты попытались развернуть флаги за ее спиной, а члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев. Драка возникла с депутатами Госдумы РФ, один из которых – Алексей Кондратенко.

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Тогда в ситуацию вмешался представитель парламента Турции. Мустафа Шентоп объявил перерыв и потребовал, чтобы делегацию, нарушившую регламент мероприятия, вывели из зала.

"Здесь будет говорить тот, кому предоставлено слово. Я не позволю нарушить покой и порядок ведения мероприятия. Если у кого-то есть подобные намерения, то пусть покинет помещение", – сказал он.

По его словам, каждый может выражать свое мнение и идеи в устной форме.

"В этом нет ничего плохого. Однако если будут сделаны попытки проведения акций, то площадка сегодняшнего собрания перестанет быть парламентским мероприятием и превратится в уличное движение", — отметил турецкий спикер. Шентоп подчеркнул, что не допускает подобных действий, и попросил покинуть зал тех, кто хочет выступить без предоставления слова.

В кулуарах российский делегат вырвал из рук нашего нардепа флаг, из-за чего в коридорах мероприятия возникла потасовка.

— Ты что с украинским флагом делаешь? — сказал эмоционально депутат Александр Мариковский после взбучки россиянину.





4-5 мая в Анкаре проходит 61 Генеральная Ассамблея ПАЧЭС. В преддверии мероприятия президиум Меджлиса крымскотатарского народа заявил о недопустимости подтверждения мандатов членов национальной делегации РФ как членов ПАЧЭС.

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав после исключения России входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Македония, Молдова, Румыния, Сербия, Турция и Украина.



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