Достигла ли РФ своей цели: сколько времени потребуется на восстановление ДнепроГЭС

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
"ДнепроГЭС" выведена на долгое время, а энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт. В результате российской ракетной атаки Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье не работает и выведена из строя на долгое время. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспільне" рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.
ДнепроГЭС. Фото из открытых источников
По его словам, до российского ракетного удара Днепровская ГЭС была самой мощной станцией в Каскаде на реке Днепр. Поэтому после удара энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт.
Кроме машинного зала, разрушения подверглись и другие сооружения, однако сама конструкция плотины осталась целой. Сама плотина ДнепроГЭС на сегодняшний день не нарушена, только нарушены подкрановые балки, которые находятся на самой плотине и мостовой переход.
Он заверил, что ситуация на дамбе ДнепроГЭС контролируется и угрозы прорыва нет.
Стоит отметить, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские захватнические войска изменили тактику ракетных обстрелов и начали атаковать не только отдельные регионы украинской промышленности, а всю энергетическую систему, чтобы нанести серьезнейший удар по экономике Украины.
Обсуждения
Новости