Достигла ли РФ своей цели: сколько времени потребуется на восстановление ДнепроГЭС

"ДнепроГЭС" выведена на долгое время, а энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт. В результате российской ракетной атаки Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье не работает и выведена из строя на долгое время. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспільне" рассказал генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

ДнепроГЭС. Фото из открытых источников

"Мы уже понимаем, что "ДнепроГЭС" выведена на долгое время... Это будут нужные годы, это не дни и не месяцы. Потому что больше шести ракет только прилетело именно в ГЭС-2. Также был поврежден мостовой переход, подкрановые балки, где находятся затворы", – отметил Сирота.

По его словам, до российского ракетного удара Днепровская ГЭС была самой мощной станцией в Каскаде на реке Днепр. Поэтому после удара энергосистема Украины потеряла более тысячи мегаватт.

Кроме машинного зала, разрушения подверглись и другие сооружения, однако сама конструкция плотины осталась целой. Сама плотина ДнепроГЭС на сегодняшний день не нарушена, только нарушены подкрановые балки, которые находятся на самой плотине и мостовой переход.

"Мы будем сейчас пытаться как можно быстрее восстановить мостовой и подкрановые балки, чтобы кран мог открывать все затворы", — подытожил Игорь Сирота.

Он заверил, что ситуация на дамбе ДнепроГЭС контролируется и угрозы прорыва нет.

Стоит отметить, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российские захватнические войска изменили тактику ракетных обстрелов и начали атаковать не только отдельные регионы украинской промышленности, а всю энергетическую систему, чтобы нанести серьезнейший удар по экономике Украины.



