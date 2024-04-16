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Достаточно оправданий. Зеленский подверг жесткой критике позицию союзников в войне с Украиной

Союзники защищают Израиль от ударов ракет и дронов и закрывают глаза на ту же проблему, которая есть в Украине, отметил в своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский. По его словам, такая позиция неприемлема

сегодня, 21:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский напомнил об дискуссиях, которые сейчас ведутся по поводу того, что США и союзники имели право защитить Израиль от иранских ракет и дронов, однако для Украины они этого сделать не могут.

Достаточно оправданий. Зеленский подверг жесткой критике позицию союзников в войне с Украиной

Владимир Зеленский

Как отметил президент, за эти два года войны Украина действительно наслушалась очень много всякого. О том, что есть разные конфликты и разные уровни угроз и уровни эскалации. Хотя, подчеркнул глава государства, баллистические ракеты и Шахеды повсюду одинаковы.

По его словам, во всех случаях речь идет об одинаково ценных человеческих жизнях. По мнению Зеленского, людей следует защищать от террора на одинаковом уровне.

Именно поэтому, добавил Зеленский, Украина запросит созыв заседания Совета Украина – НАТО. На нем Киев хочет обсудить вопросы защиты неба, предоставления систем противовоздушной обороны и предоставления для них ракет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Соединенных Штатах заявили о том, что они не будут помогать Украине сбивать российские ракеты и дроны, как это сделали для Израиля, потому что речь идет о разных конфликтах. Вашингтон якобы не имеет никаких обязательств перед Киевом по поводу такой защиты. Также в США заявили, что предпочитают предоставить Украине все необходимое оружие для того, чтобы она могла сама защитить себя. Но правда в том, что в Конгрессе никак не могут принять решение о выделении помощи Украине. Западные СМИ уже даже кричат о том, что Украина проигрывает в войне с Россией без помощи США.

В конце концов о том, что Украина точно не сможет победить Россию в войне без помощи США, заявил также и президент Владимир Зеленский.




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