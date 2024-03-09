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Допускает ли Украина размещение западных войск на своей территории: что ответил Данилов

Алексей Данилов дал понять, что Киев не исключает появление в Украине западных войск

сегодня, 10:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов допускает вариант, когда Запад начнет помогать Украине не только оружием, но и войсками. Как передает портал "Комментарии", такое мнение секретарь СНБО выразил в интервью "УП".

Допускает ли Украина размещение западных войск на своей территории: что ответил Данилов

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Мы абсолютно не исключаем появление на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение" – отметил Алексей Данилов.

В то же время секретарь СНБО предостерег, что вопрос отправки иностранных военных в Украину является очень чувствительным и не всегда может быть публичным.

Алексей Данилов напомнил, что сейчас Украина ждет от своих западных партнеров в первую очередь своевременных поставок оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — отправка французских войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу. Такое заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал на встрече с парламентскими партиями.

Эммануэль Макрон объяснил лидерам партий, что "нет никаких пределов" и "никаких красных линий" для поддержки Францией Украины, находящейся в состоянии войны с Россией. Стоит отметить, в последнее время французский лидер делает много громких заявлений о поддержке Западом Украины, призывая партнеров активнее поддерживать украинский народ в его борьбе с российским агрессором. 

Также издание "Комментарии" сообщало – всё чаще в НАТО озвучивают мнение, что избежать войны с Россией не удастся, если дать той победить в Украине. Об этом говорят и европейцы, и тот же глава Пентагона Ллойд Остин. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" подобную риторику и вероятность ее воплощения в жизнь.




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