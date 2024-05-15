В Харьковской области нашли заброшенные бетонные заграждения "зубы дракона". Под селом Липцы лежат целые кучи, которые нужно было использовать для укрепления границы. Об этом информирует DeepState .

В Харьковской области нашли горы с "зубами дракона" (фото из открытых источников)

По информации, полученной от бойцов, аналитики заявляют о том, что эти "зубы дракона" лежат на одном же месте еще с лета 2023 года. Почти через год их никто даже не пробовал поставить там, где нужно.

По данным бойцов, эти заграждения лежат без дела с лета 2023 года. ответственных лиц, которые должны осуществлять контроль", — говорят аналитики DeepState.

В сетях также обнародовали скриншот, где видно, что эти "зубы дракона" сброшены под дорогой с марта 2023 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, действительно ли на фронт начали поступать новые боеприпасы . Несмотря на то, что россияне попытались открыть новый участок фронта в Харьковской области, западные партнеры все же успели начать поставки на позиции ВСУ столь необходимых боеприпасов.

Журналисты пообщались с украинскими военными, которые находятся прямо на передовой. Речь идет о защитниках Донецкой области. Авторы материала точно не уверены, в какой именно день оружие начало поступать. Однако отмечают, что солдат с позывным "Заур" поделился редкой, хорошей новостью: "Похоже, прибывают новые боеприпасы".

Журналисты отмечают, что поставки снарядов имели большое значение для артиллерийской группы, защищающей Часы Яра от наступления российских войск. Относительно битвы с Россией за Час Яр военный отметил, что этот город уже давно входит в перечень российских целей. Пока фронтовая ситуация достаточно напряженная.



