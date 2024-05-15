logo

BTC/USD

66041.63

ETH/USD

3007.98

LTC/USD

81.68

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Должны быть на границе: горы из "зубов дракона" круглый год валяются на Харьковщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Должны быть на границе: горы из "зубов дракона" круглый год валяются на Харьковщине

В Сети появились фото, подтверждающие, что эти "зубы дракона" лежат у дороги еще с марта 2023 года.

сегодня, 20:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Харьковской области нашли заброшенные бетонные заграждения "зубы дракона". Под селом Липцы лежат целые кучи, которые нужно было использовать для укрепления границы. Об этом информирует DeepState .

Должны быть на границе: горы из "зубов дракона" круглый год валяются на Харьковщине

В Харьковской области нашли горы с "зубами дракона" (фото из открытых источников)

По информации, полученной от бойцов, аналитики заявляют о том, что эти "зубы дракона" лежат на одном же месте еще с лета 2023 года. Почти через год их никто даже не пробовал поставить там, где нужно.

По данным бойцов, эти заграждения лежат без дела с лета 2023 года. ответственных лиц, которые должны осуществлять контроль", — говорят аналитики DeepState.

В сетях также обнародовали скриншот, где видно, что эти "зубы дракона" сброшены под дорогой с марта 2023 года.   

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, действительно ли на фронт начали поступать новые боеприпасы . Несмотря на то, что россияне попытались открыть новый участок фронта в Харьковской области, западные партнеры все же успели начать поставки на позиции ВСУ столь необходимых боеприпасов.

Журналисты пообщались с украинскими военными, которые находятся прямо на передовой. Речь идет о защитниках Донецкой области. Авторы материала точно не уверены, в какой именно день оружие начало поступать. Однако отмечают, что солдат с позывным "Заур" поделился редкой, хорошей новостью: "Похоже, прибывают новые боеприпасы".

Журналисты отмечают, что поставки снарядов имели большое значение для артиллерийской группы, защищающей Часы Яра от наступления российских войск. Относительно битвы с Россией за Час Яр военный отметил, что этот город уже давно входит в перечень российских целей. Пока фронтовая ситуация достаточно напряженная.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости