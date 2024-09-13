Должно было случиться страшное: Зеленский рассказал правду, зачем ВСУ пошли на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодной встречи YES объяснил, зачем ВСУ начали операцию в Курской области. По его словам, Киев получил информацию от западных партнеров о намерениях россиян создать буферные зоны на севере Украины, в частности в Сумской и Черниговской областях. Эту информацию не обнародовали, поскольку ее поначалу нужно было проверить.

Владимир Зеленский

"Повсюду, от Востока до Севера нашего государства, готовили планы по созданию соответствующих буферных зон. А при том или ином боевом успехе они хотели увлекать центры этих регионов. Вот что дала Курская операция. Может, кто-то ожидал других результатов, но она дала те результаты, на которые, честно говоря, мы рассчитывали", — сказал президент.

Среди достижений Курской операции ВСУ, как отметил президент, – остановка продвижения врага на Харьковщине, замедление его действий в Донецкой области и опрокидывание российских сил из Харьковщины, Запорожского направления и других районов под Курск.

По его словам, все другие группировки, которые россияне готовили на Севере для оккупации наших территорий, были направлены на Курское направление.

Зеленский также отметил, что западные разведки не предупредили о планах врага в Харьковской области, но передали информацию об угрозах для Сумщины.

Президент выразил уверенность, что российские оккупанты могли пойти дальше, чем прямо на Восток, и создание буферных зон является лишь прикрытием истинных намерений агрессора захватить как можно больше украинских территорий. Именно поэтому Украина приняла контрмеры и перешла границу с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ могут выйти из Курской области.



