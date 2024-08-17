Должно было быть частичное прекращение огня: что сорвало тайные переговоры с Россией

В этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В статье говорится, что непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в роли посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за неожиданного прорыва Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе.

О таком возможном соглашении и запланированном саммите ранее нигде не сообщалось.

Журналисты напоминают, что более года Россия наносила удары по украинской энергосистеме шквалом крылатых ракет и беспилотников, нанося непоправимый ущерб электростанциям и вызывая веерные отключения электроэнергии по всей стране.

Тем временем Украина нанесла удар по российским нефтяным объектам дальними ударами беспилотников, которые подожгли нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и резервуары, сократив переработку нефти Москвой примерно на 15% и подняв цены на газ во всем мире.

"Готовность присоединиться к переговорам свидетельствует об определенных сдвигах для обеих стран, по крайней мере относительно ограниченного прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность полного прекращения огня только при условии, что Россия сначала выведет все свои войска с украинской земли, включая Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году. Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина сначала отдала ему четыре украинские области — включая территории, которые российские войска не оккупировали, — которые Кремль объявил частью России", – говорится в материале.

Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России.

Делегация Москвы назвала это "эскалацией", сказал дипломат, добавив, что Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении".

Россия "не отменила переговоры, они сказали: "Дайте нам время", — заверил дипломат.

По словам собеседника, хотя Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, Катар отказался, поскольку не видит пользы от односторонней встречи.

Дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Катар обсуждал с Киевом и Москвой договоренности о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его словам, стороны договорились о саммите в Дохе, осталось лишь согласовать незначительные детали.

"После Курска россияне отступили", — сказал другой собеседник, знакомый с переговорами.

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