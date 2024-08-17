Должно было быть частичное прекращение огня: что сорвало тайные переговоры с Россией

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Кравцев Сергей
В этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В статье говорится, что непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в роли посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за неожиданного прорыва Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе.
О таком возможном соглашении и запланированном саммите ранее нигде не сообщалось.
Журналисты напоминают, что более года Россия наносила удары по украинской энергосистеме шквалом крылатых ракет и беспилотников, нанося непоправимый ущерб электростанциям и вызывая веерные отключения электроэнергии по всей стране.
Тем временем Украина нанесла удар по российским нефтяным объектам дальними ударами беспилотников, которые подожгли нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и резервуары, сократив переработку нефти Москвой примерно на 15% и подняв цены на газ во всем мире.
Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России.
Делегация Москвы назвала это "эскалацией", сказал дипломат, добавив, что Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении".
Россия "не отменила переговоры, они сказали: "Дайте нам время", — заверил дипломат.
По словам собеседника, хотя Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, Катар отказался, поскольку не видит пользы от односторонней встречи.
Дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Катар обсуждал с Киевом и Москвой договоренности о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его словам, стороны договорились о саммите в Дохе, осталось лишь согласовать незначительные детали.
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