Должна ли Украина возвращать уклонистов-беглецов: ответ офицера ВСУ

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Марьян Ощановский
Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что украинские власти должны прилагать усилия для возвращения из-за границы сбежавших от мобилизации мужчин. Об этом Жорин написал в Telegram, передает портал "Комментарии".
В Украине набирает обороты мобилизация. Фото из открытых источников
Майор ВСУ добавил, что "о моральной стороне вопроса" вообще нет необходимости говорить, так как беглецы повели себя как "тряпки".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.
"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.
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