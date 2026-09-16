Докладывал Путину о «взятии» Константиновки: погиб важный российский генерал

О гибели Груниса сообщили российское пропагандистское агентство Anna News со ссылкой на источник в 4-й ОМСБр и Telegram-сообщество выпускников суворовских училищ "Суворовское Братство". Информацию также распространяет российское независимое издание ASTRA. Официального сообщения Минобороны РФ о смерти генерала пока нет.

Генерал-майор РФ Антон Грунис. Фото: из открытых источников

Грунис оказался в центре внимания после заявлений российской стороны о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области. Именно он ранее докладывал Путину о ситуации вокруг города. Украинская сторона эти заявления опровергала. Российская 4-я ОМСБр принимала участие в боевых действиях на Бахмутском и Константиновском направлениях.

Еще одна деталь: 28 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил Грунису "Золотую Звезду" Героя России. Награду ему присвоили за "мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга". Таким образом, между публичным награждением и сообщениями о гибели генерала прошло меньше месяца.

Грунис окончил Казанское суворовское училище в 1996 году. Он участвовал в российских военных кампаниях на Северном Кавказе и в войне против Грузии. В 2021 году генерал вышел в запас, однако после начала полномасштабного вторжения РФ вернулся на службу.

4-я ОМСБр была сформирована в 2014 году на базе вооруженных формирований оккупированной части Донецкой области, в том числе подразделения "Призрак". Позднее бригаду включили в состав регулярных российских войск.

Дата, место и непосредственные обстоятельства гибели Груниса пока остаются неизвестными.

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