Доповідав Путіну про «взяття» Костянтинівки: загинув важливий російський генерал

Про загибель Груніса повідомили російську пропагандистську агенцію Anna News з посиланням на джерело в 4-й ОМСБр і Telegram-спільнота випускників суворовських училищ "Суворівське Братство". Інформацію також розповсюджує російське незалежне видання ASTRA. Офіційного повідомлення Міноборони РФ про смерть генерала наразі немає.

Генерал-майор РФ Антон Груніс. Фото: з відкритих джерел

Груніс опинився в центрі уваги після заяв російської сторони про нібито повне захоплення Костянтинівки на Донеччині. Саме він раніше доповідав Путіну про ситуацію навколо міста. Українська сторона ці заяви спростовувала. Російська 4-а ОМСБр брала участь у бойових діях на Бахмутському та Костянтинівському напрямах.

Ще одна деталь: 28 серпня міністр оборони РФ Андрій Білоусов вручив Груніс "Золоту Зірку" Героя Росії. Нагороду йому надали за "мужність і героїзм, виявлені у виконанні військового обов'язку". Таким чином, між публічним нагородженням та повідомленнями про загибель генерала минуло менше місяця.

Груніс закінчив Казанське суворовське училище у 1996 році. Він брав участь у російських військових кампаніях на Північному Кавказі та у війні проти Грузії. 2021 року генерал вийшов у запас, проте після початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся на службу.

4-а ОМСБр була сформована у 2014 році на базі збройних формувань окупованої частини Донецької області, у тому числі підрозділи "Привид". Пізніше бригаду включили до складу регулярних російських військ.

Дата, місце та безпосередні обставини загибелі Ґруніса поки що залишаються невідомими.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ: у Генштабі пояснили, чому ці удари особливо болючі для Кремля.



