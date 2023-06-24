Договорится не получится: у Зеленского прокомментировали бунт Пригожина

Мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина не может завершиться иначе, кроме, как поражением одной из сторон. Все дело в том, что договориться уже не получится. В России все только начинается. Как передает портал "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Советник главы Офиса президента отметил, "контртеррористическая операция" Пригожина на территории России уже привела к многим последствиям. Так бойцами "Вагнера" был фактически захвачен Ростов, ряд федеральных трасс, штабов Южного округа. Также появилась весьма жесткая реакция со стороны ФСБ, Национального антитеррористического центра, Генеральной прокуратуры России.

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"Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина (Ред. – Владимир Путин, российский диктатор) и кооператив "Озеро"). В России все только начинается", — написал советник главы Офиса президента.

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Также издание "Комментарии" сообщало – противостояние, которое в эти часы разворачивается между главарем ЧВК "Вагнер" и российским Минобороны вполне реально и то, что происходит на территории страны-агрессора – не постановка. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Ранее "Комментарии" писали – диктатору Владимиру Путину круглосуточно докладывают о мятеже Евгения Пригожина: в РФ ввели жесточайшую цензуру.