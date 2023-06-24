В ГУР отреагировали на мятеж Пригожина в РФ: конфликт реальный или постановка

Противостояние, которое в эти часы разворачивается между главарем ЧВК "Вагнер" и российским Минобороны вполне реально и то, что происходит на территории страны-агрессора – не постановка. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Я никак не назову (Ред. – то, что происходит в РФ) игрой на публику или фейком. Это абсолютно не туда. Это конфликт вполне реальный и они это то и в принципе не скрывают", – заявил Кирилл Буданов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он добавил, нравится это кому-то или нет, но Евгений Пригожин в большинстве случаев говорит правду, в отличии от спикеров Минобороны РФ, которые откровенно врут во всем. Пригожин же своими заявлениями многих приводит в чувство, в частности, заявляя, что на территории Украины точно не победная война для России. Главарь "вагнеровцев" говорит реальные вещи о том, что у россиян заканчиваются боеприпасы, о том, что военные не знают, как дальше действовать.

"Это встречный бой правды с неправдой, хотя и первые, и вторые полностью работают на Российскую Федерацию", – подчеркнул Буданов.

Глава ГУР также высказал мнение, что конфликт Пригожина и Шойгу поможет украинским военным быстрее освободить Украину и другие территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) оценили шансы вооруженного мятежа Евгения Пригожина в РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – на улицах российских городов появилась военная техника: что происходит.

Ранее "Комментарии" писали – диктатору Владимиру Путину круглосуточно докладывают о мятеже Евгения Пригожина: в РФ ввели жесточайшую цензуру.



