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На улицах российских городов появилась военная техника: что происходит

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, де-факто, призвал к вооруженному мятежу в России после того, как по базе его наемников якобы был нанес ракетно-артиллерийский удар по приказу министра обороны РФ Шойгу

сегодня, 00:28 comments1249
Автор:
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Константин Куликов
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На улицах Ростова-на-Дону появилась военная техника — БТРы и бронированные авто "Тигр". Об этом, как сообщают "Комментарии",  передают российские СМИ.

На улицах российских городов появилась военная техника: что происходит

В Ростове-на-Дону на улицах появилась военная техника

Техника появилась после заявлений Пригожина о том, что он и его ЧВК идет разбираться с "беспределом" в России. Воплощением этого беспредела он назвал министра обороны Шойгу и руководство генштаба армии РФ. Их он обвинил в геноциде против русского народа, который проявился в многочисленных жертвах российской армии в войне в Украине. Так, по словам Пригожина, Шойгу якобы приказал сотрудникам ростовского морга припрятать две тысячи тел погибших российских солдат.


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Пригожин призвал армию не оказывать ему сопротивления, наоборот заявил, что ВС РФ поддерживают его.

В Минобороны РФ назвали заявления Пригожина вымыслом.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил о возбуждении фактового дела о призывах Пригожина к мятежу.

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — заявили в НАК.

Пригожин заявил, что это не переворот, а "марш справедливости".

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что глава России проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер".

Действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела, сообщила Генпрокуратура РФ.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооружённого мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", — сказано в сообщении.

Тем временем, как сообщают росСМИ, в ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость". Сотрудники подняты по тревоге. План "Крепость" подразумевает под собой экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.

В Ростове начали перекрывать улицы. Так, перекрыт Буденновский проспект и улица Горького. 

Введение в действие плана "Крепость" подтверждают 161.ru собеседники в правоохранительных органах.

"Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван", — отметил один из собеседников издания.



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