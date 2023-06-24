На улицах российских городов появилась военная техника: что происходит

На улицах Ростова-на-Дону появилась военная техника — БТРы и бронированные авто "Тигр". Об этом, как сообщают "Комментарии", передают российские СМИ.

В Ростове-на-Дону на улицах появилась военная техника

Техника появилась после заявлений Пригожина о том, что он и его ЧВК идет разбираться с "беспределом" в России. Воплощением этого беспредела он назвал министра обороны Шойгу и руководство генштаба армии РФ. Их он обвинил в геноциде против русского народа, который проявился в многочисленных жертвах российской армии в войне в Украине. Так, по словам Пригожина, Шойгу якобы приказал сотрудникам ростовского морга припрятать две тысячи тел погибших российских солдат.

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Пригожин призвал армию не оказывать ему сопротивления, наоборот заявил, что ВС РФ поддерживают его.

В Минобороны РФ назвали заявления Пригожина вымыслом.

Национальный антитеррористический комитет РФ заявил о возбуждении фактового дела о призывах Пригожина к мятежу.

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", — заявили в НАК.



Пригожин заявил, что это не переворот, а "марш справедливости".

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что глава России проинформирован о ситуации с ЧВК "Вагнер".

Действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела, сообщила Генпрокуратура РФ.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооружённого мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", — сказано в сообщении.



Тем временем, как сообщают росСМИ, в ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план "Крепость". Сотрудники подняты по тревоге. План "Крепость" подразумевает под собой экстренный сбор личного состава и взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств. Также план предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.



В Ростове начали перекрывать улицы. Так, перекрыт Буденновский проспект и улица Горького.

Введение в действие плана "Крепость" подтверждают 161.ru собеседники в правоохранительных органах.

"Есть приказ привести в боевую готовность весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР. Но кипиша нет. Просто состав поднят и вызван", — отметил один из собеседников издания.