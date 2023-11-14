Договор о мире с Россией: в ГУР рассказали, скол ко еще будет продолжаться война

Россия еще долго не будет готова пойти на переговоры с Украиной и Западом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "NV" сделал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По прогнозу главного разведчика Украины, россияне не будут ггтовы садиться ща стол переговоров с Украиной и подписывать какие-либо документы. Именно поэтому война будет продолжаться еще довольно долго, но при этом интенсивность боевых действий снизится. Оккупанты будут продолжать хаотичные обстрелы.

Кирилл Буданов предложил вспомнить историю, которая говорит о том, что в разное время уже были войны, которые не имели юридического окончания. Например – Япония и Россия, которые формально находятся в состоянии войны с 1945 года, поскольку мирного договора о статусе Курильских островов подписано не было. Фактически более 70 лет продолжается конфликт РФ и Японии. Он до сих пор не исчерпан. Похожая ситуация может ждать Украину и Россию по ряду территорий, которые захватил противник.

"Этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у РФ значительные территориальные аппетиты в отношении Украины, касающиеся не только Крыма. Конечно, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять", – констатировал глав ГУР Минобороны Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — более 20 месяцев продолжается широкомасштабная агрессия России против Украины. В последнее время ситуация на фронтах менее динамична, чем ранее, но ряд "горячих точек" в сводках практически ежедневно. Сложная для нас ситуация в районе Авдеевки, которую более месяца штурмуют оккупационные войска, жарко на линии Купянск-Сватово-Кременная. В субботу, 11 ноября, впервые за почти два месяца противник ударил по Киеву. К счастью, баллистическая ракета была уничтожена. При этом усилились разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию внутри и вокруг российско-украинской войны на данный момент, а также перспективы ее развития.



