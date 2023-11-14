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Договор о мире с Россией: в ГУР рассказали, скол ко еще будет продолжаться война

По мнению Кирилла Буданова, договоров о мире не стоит ожидать в ближайшее время

сегодня, 10:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Россия еще долго не будет готова пойти на переговоры с Украиной и Западом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "NV" сделал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Договор о мире с Россией: в ГУР рассказали, скол ко еще будет продолжаться война

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

По прогнозу главного разведчика Украины, россияне не будут ггтовы садиться ща стол переговоров с Украиной и подписывать какие-либо документы. Именно поэтому война будет продолжаться еще довольно долго, но при этом интенсивность боевых действий снизится. Оккупанты будут продолжать хаотичные обстрелы.


Кирилл Буданов предложил вспомнить историю, которая говорит о том, что в разное время уже были войны, которые не имели юридического окончания. Например – Япония и Россия, которые формально находятся в состоянии войны с 1945 года, поскольку мирного договора о статусе Курильских островов подписано не было. Фактически более 70 лет продолжается конфликт РФ и Японии. Он до сих пор не исчерпан. Похожая ситуация может ждать Украину и Россию по ряду территорий, которые захватил противник.

"Этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у РФ значительные территориальные аппетиты в отношении Украины, касающиеся не только Крыма. Конечно, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять", – констатировал глав ГУР Минобороны Украины.

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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/koli-zakinchitsya-viyna-budanov-pro-krizu-v-rosiji-y-pripinennya-boyovih-diy-novini-ukrajini-50367938.html
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